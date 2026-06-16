Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Brooklyn Beckham acusa a sus padres de “usar” a Harper para forzar una reconciliación: “Todo estaba planeado”

¿Quién utiliza a quién? Mientras Brooklyn acusa a sus padres de usar a su hermana, otros lo acusan de utilizar la disputa familiar para impulsar su carrera.

Junio 16, 2026 • 
Melisa Velázquez
Brooklyn Beckham acusa a sus padres de “usar” a Harper para forzar una reconciliación

Brooklyn Beckham acusa a sus padres de “usar” a Harper para forzar una reconciliación

Getty Images

La disputa familiar de los Beckham sigue sin señales de reconciliación, pues durante su visita a Hollywood para la ceremonia de la estrella de David Beckham en el Paseo de la Fama, Harper intentó acercarse a su hermano Brooklyn, quien vive con Nicola Peltz.

Sin embargo, lejos de verlo como un gesto de buena voluntad, Brooklyn interpretó la visita como una estrategia de sus padres para involucrar a la menor en el conflicto y generar una mejor imagen pública.

Brooklyn Beckham acusa sus padres de usar a Harper para acercarse a él

Las imágenes que salieron a la luz muestran a Harper de 14 años, pasando por la mansión de Brooklyn y Nicola en Beverly Hills con la intención de verlo; sin embargo, el encuentro no pudo concretarse porque Brooklyn no estaba en casa, ya que se encontraba en Nueva York asistiendo a un festival gastronómico.

Su hermana menor terminó marchándose sin lograr verlo y tener un reencuentro después de mucho tiempo, generando polémica en las redes sociales, un hecho que supuestamente habría molestado a Brooklyn, quien asegura que fue un momento planeado por sus padres.

El hecho de que hubiera fotógrafos allí presentes cuando Harper fue a entregar la carta en mano lo dice todo: estaba preparado para que lo captaran las cámaras”, aseguró un representante de Brooklyn.

Sin embargo, el discurso de Brooklyn contra David y Victoria Beckham está tambaleando, pues muchos consideran que está utilizando esta disputa familia para impulsar su carrera.

Brooklyn Beckham acusa a sus padres de “usar” a Harper para forzar una reconciliación

Brooklyn Beckham acusa a sus padres de “usar” a Harper para forzar una reconciliación

Getty Images

Acusan a Brooklyn Beckham de utilizar su disputa familiar para impulsar su carrera

Ha sido el reciente anuncio publicitario de Brooklyn para el Mundial 2026 el que está generado críticas en redes sociales, algunos usuarios consideran que está aprovechando la atención mediática provocada por su distanciamiento familiar para aumentar su exposición pública y obtener mayor relevancia mediática.

En el anuncio de DoorDash para el Mundial 2026, Brooklyn aparece sentado en un sofá y, mirando a la cámara, comenta con una sonrisa: “Probablemente te estés preguntando por qué estoy viendo el Mundial de la FIFA 2026 desde casa… Es una larga historia”.

Con la frase “Es una larga historia”, deja entrever una explicación que ha sido interpretada por algunos como una referencia a la polémica que rodea a su familia, generando conversación entre los fanáticos que han dejado mensajes como: “Si tanto los odias, deja de mencionarlos y deja de sacar provecho de la asociación”.

Por otra parte, fuentes cercanas a la familia Beckham han revelado que la familia tampoco vio con buenos ojos el comercial de Brooklyn.

Hacer un anuncio basado en el distanciamiento familiar como si fuera una broma, cuando su familia está devastada y su hermana y abuelos están inconsolables, es indignante”, dijo un amigo de Victoria y David a Katie Hind. “Sobre todo viniendo de alguien que afirma querer paz y privacidad”, expuso.

Sigue leyendo...
David y Victoria Beckham: guapos
Entretenimiento
David y Victoria Beckham: guapos, famosos y millonarios
Mayo 22, 2018
 · 
Alejandra Morón
Meghan y Harry
Realeza
Meghan y Harry debutan en la televisión estadounidense
Septiembre 23, 2020
 · 
Alejandra Morón

Brooklyn Beckham David Beckham victoria beckham
Melisa Velázquez
Relacionadas
joe-alwyn-sarah-pidgeon.jpeg
Entretenimiento
Joe Alwyn estrena romance con Sarah Pidgeon tras su romance con Taylor Swift
Junio 15, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
angelina-jolie-hija-zahara.jpeg
Entretenimiento
Otra hija de Angelina Jolie y Brad Pitt busca eliminar legalmente el apellido de su padre
Junio 15, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Renée Zellweger responde a las críticas que recibió el físico de Bridget Jones en su 25 aniversario
Entretenimiento
Renée Zellweger rompe el silencio sobre la obsesión por el peso de Bridget Jones en su 25 aniversario: “Era una chica normal”
Junio 15, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Sarah Jessica Parker recibe un Doctorado en Artes y suma un nuevo logro a su carrera
Entretenimiento
Sarah Jessica Parker recibe un Doctorado en Artes y suma un nuevo logro a su carrera
Junio 15, 2026
 · 
Tania Franco
Jorge Blanco y Stephie Camarena comparten la dolorosa pérdida de su bebé con un emotivo mensaje
Entretenimiento
Jorge Blanco y Stephie Camarena comparten la dolorosa pérdida de su bebé con un emotivo mensaje
La pareja anunció la noticia a través de redes sociales y agradeció el apoyo recibido mientras atraviesan su proceso de duelo
Junio 14, 2026
 · 
Tania Franco
steven-spielberg-1200x675.jpg
Entretenimiento
“Ahora creo en quienes los han visto”: Steven Spielberg habla de su película ‘El Día de la Revelación’
El cineasta aseguró que ahora cree más en quienes afirman haber visto fenómenos inexplicables y explicó que su nueva película busca reflexionar sobre la unión de la humanidad.
Junio 15, 2026
 · 
Tania Franco
La bella reflexión de Oliver Tree sobre la vida que hoy cobra un nuevo significado tras su muerte
Entretenimiento
La bella reflexión de Oliver Tree sobre la vida que hoy cobra un nuevo significado tras su muerte
Tras su muerte a los 32 años, resurge una entrevista en la que el cantante recordó cómo el fallecimiento de su primo cambió su vida para siempre.
Junio 15, 2026
 · 
Tania Franco
Katy Perry roba miradas en el Mundial 2026 con un conmovedor gesto sobre el escenario
Entretenimiento
¿Quién es el niño que cantó junto a Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026?
La cantante estadounidense protagonizó uno de los momentos más emotivos de la previa del encuentro entre Estados Unidos y Paraguay en Los Ángeles
Junio 12, 2026
 · 
Tania Franco