Brooklyn Beckham acusa a sus padres de “usar” a Harper para forzar una reconciliación: “Todo estaba planeado”

La disputa familiar de los Beckham sigue sin señales de reconciliación, pues durante su visita a Hollywood para la ceremonia de la estrella de David Beckham en el Paseo de la Fama, Harper intentó acercarse a su hermano Brooklyn, quien vive con Nicola Peltz.

Sin embargo, lejos de verlo como un gesto de buena voluntad, Brooklyn interpretó la visita como una estrategia de sus padres para involucrar a la menor en el conflicto y generar una mejor imagen pública.

Brooklyn Beckham acusa sus padres de usar a Harper para acercarse a él

Las imágenes que salieron a la luz muestran a Harper de 14 años, pasando por la mansión de Brooklyn y Nicola en Beverly Hills con la intención de verlo; sin embargo, el encuentro no pudo concretarse porque Brooklyn no estaba en casa, ya que se encontraba en Nueva York asistiendo a un festival gastronómico.

Su hermana menor terminó marchándose sin lograr verlo y tener un reencuentro después de mucho tiempo, generando polémica en las redes sociales, un hecho que supuestamente habría molestado a Brooklyn, quien asegura que fue un momento planeado por sus padres.

“El hecho de que hubiera fotógrafos allí presentes cuando Harper fue a entregar la carta en mano lo dice todo: estaba preparado para que lo captaran las cámaras”, aseguró un representante de Brooklyn.

Sin embargo, el discurso de Brooklyn contra David y Victoria Beckham está tambaleando, pues muchos consideran que está utilizando esta disputa familia para impulsar su carrera.

Brooklyn Beckham acusa a sus padres de “usar” a Harper para forzar una reconciliación Getty Images

Acusan a Brooklyn Beckham de utilizar su disputa familiar para impulsar su carrera

Ha sido el reciente anuncio publicitario de Brooklyn para el Mundial 2026 el que está generado críticas en redes sociales, algunos usuarios consideran que está aprovechando la atención mediática provocada por su distanciamiento familiar para aumentar su exposición pública y obtener mayor relevancia mediática.

En el anuncio de DoorDash para el Mundial 2026, Brooklyn aparece sentado en un sofá y, mirando a la cámara, comenta con una sonrisa: “Probablemente te estés preguntando por qué estoy viendo el Mundial de la FIFA 2026 desde casa… Es una larga historia”.

Con la frase “Es una larga historia”, deja entrever una explicación que ha sido interpretada por algunos como una referencia a la polémica que rodea a su familia, generando conversación entre los fanáticos que han dejado mensajes como: “Si tanto los odias, deja de mencionarlos y deja de sacar provecho de la asociación”.

Por otra parte, fuentes cercanas a la familia Beckham han revelado que la familia tampoco vio con buenos ojos el comercial de Brooklyn.

“Hacer un anuncio basado en el distanciamiento familiar como si fuera una broma, cuando su familia está devastada y su hermana y abuelos están inconsolables, es indignante”, dijo un amigo de Victoria y David a Katie Hind. “Sobre todo viniendo de alguien que afirma querer paz y privacidad”, expuso.