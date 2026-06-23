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¿Romance confirmado entre Mika Abdalla y Josh Heuston? Nuevas imágenes en París

Los actores de ‘Off Campus’ fueron vistos juntos en la capital francesa semanas después de que Mika Abdalla terminara su relación de casi cinco años con Jake Short.

Junio 23, 2026 • 
Tania Franco
La química fuera entre Mika Abdalla y Joshua Heuston de "Off Campus"

IG: Off Campus.

Los rumores sobre una posible relación entre Mika Abdalla y Josh Heuston siguen creciendo. Los actores de Off Campus volvieron a convertirse en tendencia después de ser vistos juntos en París, donde fueron fotografiados compartiendo momentos que no pasaron desapercibidos para los fans.

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y rápidamente alimentaron las especulaciones sobre un romance fuera de la pantalla. La conversación se intensificó debido a la evidente cercanía entre ambos durante su estancia en la capital francesa.

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#mikaabdalla #joshheuston #offcampus

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El interés por la vida sentimental de Mika Abdalla surge apenas semanas después de que se confirmara el fin de su compromiso con Jake Short. La pareja, que se conoció trabajando en Sex Appeal, mantuvo una relación durante cinco años antes de anunciar su separación. De acuerdo con los reportes, la ruptura fue amistosa y ambos continúan apoyándose mutuamente.

Mientras tanto, los seguidores de Off Campus han señalado la química que Mika y Josh han mostrado tanto en entrevistas como en apariciones públicas. Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente una relación, las recientes fotografías en París han llevado a muchos a preguntarse si la conexión entre los actores ya trascendió la ficción.

Por ahora, ni Mika Abdalla ni Josh Heuston han hecho declaraciones sobre su estatus sentimental. Sin embargo, las imágenes siguen dando de qué hablar y mantienen a los fans atentos a cualquier pista sobre lo que podría ser una de las nuevas parejas más comentadas del momento.

Off Campus
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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