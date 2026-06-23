¡Boda secreta! Logan Lerman se casa con Ana Corrigan en una íntima ceremonia tras años de relación

Logan Lerman finalmente llegó al altar. El actor de 34 años, conocido por sus papeles en Percy Jackson y Las ventajas de ser invisible se casó con su prometida, la artista y ceramista Ana Corrigan de 31 años, en una boda privada celebrada en Los Ángeles durante el fin de semana. La noticia salió a la luz después de que la guionista Kirsten Smith compartiera una fotografía desde el evento en sus redes sociales.

Fieles al perfil discreto que han mantenido durante toda su relación, los recién casados optaron por una ceremonia íntima, lejos de los reflectores y con la presencia de familiares y amigos cercanos. Hasta el momento, la pareja no ha compartido imágenes oficiales ni detalles adicionales de la celebración.

Aunque muchos fans descubrieron su romance años después, Logan Lerman y Ana Corrigan hicieron pública su relación en enero de 2020. Desde entonces, se convirtieron en una de las parejas más queridas de Hollywood gracias a las pocas pero entrañables apariciones que compartían en redes sociales.

En noviembre de 2023 anunciaron su compromiso, y posteriormente el actor reveló que la propuesta ocurrió en un bote en Central Park, Nueva York. Durante una entrevista recordó que, aunque no sabía remar muy bien, encontró el momento perfecto para hacer la gran pregunta.

La boda marca un nuevo capítulo para la pareja, que durante años mantuvo su historia de amor lejos del ruido mediático. Precisamente esa discreción parece haber sido también la esencia de una celebración que muchos ya califican como una de las bodas más inesperadas y reservadas del año en Hollywood.