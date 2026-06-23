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Shakira celebra a Lionel Messi con un emotivo mensaje tras su récord en el Mundial 2026

Lionel Messi alcanzó un nuevo récord histórico en el Mundial 2026 y Shakira se sumó a las celebraciones del astro argentino con emotivo mensaje.

Junio 23, 2026 • 
Melisa Velázquez
Shakira felicita a Lionel Messi por su récord en el Mundial 2026

Shakira felicita a Lionel Messi por su récord en el Mundial 2026

Getty Images

El pasado 22 de junio, se enfrentaron Argentina y Austria en el Mundial 2026, donde Lionel Messi se convirtió en la gran figura al marcar dos goles que aseguraron la victoria albiceleste, y que también lo colocaron como el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

Aunque falló un penalti durante el encuentro, con su actuación, superó el récord de Miroslav Klose, desatando la euforia entre la afición, a la que también se sumó la colombiana Shakira, con un emotivo mensaje.

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Shakira felicita a Lionel Messi por su récord en el Mundial 2026

A través de sus redes sociales, la intérprete del tema oficial del Mundial 2026, felicitó al capitán de la selección argentina por su desempeño en el torneo, destacando su constancia, liderazgo y la huella que ha dejado en la historia del fútbol.

Muy orgulloso de ti, Leo, y de todo lo que estás logrando por tu familia, tu país y todos los latinos!! Tu compromiso y dedicación son un ejemplo para muchos. ¡Sigue brillando!”, escribió en sus historias de Instagram, tanto en inglés como en español.

Shakira felicita a Lionel Messi por su récord en el Mundial 2026

Shakira felicita a Lionel Messi por su récord en el Mundial 2026

Instagram/@shakira

Shakira asistió al partido para ver a Messi hacer historia y fue recibida con entusiasmo por los aficionados, a quienes respondió saludando y enviando besos en agradecimiento por el apoyo.

Con su segunda victoria, Argentina aseguró su clasificación a los octavos de final del Mundial, el equipo ha mostrado un rendimiento sólido en ambos partidos, impulsado por el gran aporte goleador de Lionel Messi, quien suma cinco tantos en el torneo.

La presencia de Shakira en el Mundial 2026

Durante una entrevista con Telemundo, la cantante barranquillera confirmó que estrenará la versión en español del himno del Mundial 2026, “Dai Dai”, durante el partido entre Colombia y la República Democrática del Congo.

Además, compartió que la atmósfera del torneo la ha llevado a vivir experiencias muy emocionantes gracias a la pasión de los aficionados.

Me emocionan tantas cosas, ver como lo está haciendo mi Selección, ver como lo está haciendo Lucho Díaz, como Messi, a casi 40 años, se convierte en el mayor goleador en la historia de los mundiales… Mañana en el partido de Colombia, la gran sorpresa: ‘Dai Dai’, en español. Espero les guste”, reveló Shakira.

Descubre más sobre Shakira:
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