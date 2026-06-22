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Brooklyn Beckham habría cobrado más de un millón de dólares por polémico anuncio

El hijo mayor de los Beckham, vuelve a estar en el centro de la controversia luego de protagonizar una campaña publicitaria para la empresa de entregas a domicilio DoorDash que hace referencia a su distanciamiento familiar

Junio 22, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
Brooklyn Beckham

De acuerdo con información publicada por Page Six, el influencer y empresario habría recibido al menos un millón de dólares, equivalente a más de 18 millones de pesos mexicanos, por participar en el comercial vinculado al Mundial.

En el anuncio, Brooklyn aparece sentado frente a un televisor mientras sostiene boletos para el Mundial. Con una sonrisa, comenta: “Probablemente te preguntas por qué estoy viendo la Copa desde casa. Es una larga historia”, una frase que muchos interpretaron como una indirecta hacia la fractura que mantiene con sus padres y hermanos.

La campaña generó una fuerte reacción en redes sociales, donde numerosos usuarios acusaron a Brooklyn de aprovechar un conflicto familiar para obtener beneficios económicos y promocionar una marca.

La polémica se intensificó debido a que, en meses anteriores, al propio Brooklyn había solicitado privacidad respecto a los problemas con su familia.

La relación entre Brooklyn y sus padres atraviesa uno de sus momentos más tensos. Durante los últimos meses, el joven de 27 años ha estado ausente de diversos eventos familiares, incluidos actos públicos relacionados con David Beckham durante el Mundial y ceremonias de reconocimiento al exfutbolista.

Brooklyn Beckham
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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