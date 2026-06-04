La química entre Mika Abdalla y Joshua Heuston de “Off Campus”

Desde que comenzaron la promoción de “Off Campus”, Mika Abdalla y Joshua Heuston han llamado la atención de los fans por la evidente química que comparten dentro y fuera de la pantalla. En las últimas semanas, diversos clips de entrevistas y contenidos promocionales se han viralizado en redes sociales, donde los actores demuestran una conexión natural, bromas constantes y un conocimiento mutuo que no ha pasado desapercibido.

Instagram: Joshua Heuston.

El interés del público ha crecido especialmente después de que los representantes de Mika Abdalla y Jack Short confirmaran el fin de su compromiso, poniendo punto final a una relación de cinco años. La noticia llegó poco después de que se viralizara un fragmento de un podcast en el que Jack Short se refería a la actriz como “some bitch”, una expresión que provocó críticas entre los usuarios de redes sociales y reavivó las conversaciones sobre la situación de la pareja.

Instagram: Joshua Heuston.

Aunque no existe ninguna confirmación de una relación sentimental entre Mika Abdalla y Joshua Heuston, la complicidad que muestran durante la gira promocional de ‘Off Campus’ ha sido suficiente para alimentar las especulaciones de los fans, quienes continúan analizando cada interacción entre los actores.