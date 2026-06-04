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La química entre Mika Abdalla y Joshua Heuston de “Off Campus”

Tras la mediática ruptura de la actriz, fans de la serie de Amazon Prime han despertado rumores que destacan la complicidad que muestran en entrevistas y apariciones promocionales.

Junio 04, 2026 • 
Tania Franco
La química fuera entre Mika Abdalla y Joshua Heuston de "Off Campus"

IG: Off Campus.

Desde que comenzaron la promoción de “Off Campus”, Mika Abdalla y Joshua Heuston han llamado la atención de los fans por la evidente química que comparten dentro y fuera de la pantalla. En las últimas semanas, diversos clips de entrevistas y contenidos promocionales se han viralizado en redes sociales, donde los actores demuestran una conexión natural, bromas constantes y un conocimiento mutuo que no ha pasado desapercibido.

La química fuera entre Mika Abdalla y Joshua Heuston de "Off Campus"

Instagram: Joshua Heuston.

El interés del público ha crecido especialmente después de que los representantes de Mika Abdalla y Jack Short confirmaran el fin de su compromiso, poniendo punto final a una relación de cinco años. La noticia llegó poco después de que se viralizara un fragmento de un podcast en el que Jack Short se refería a la actriz como “some bitch”, una expresión que provocó críticas entre los usuarios de redes sociales y reavivó las conversaciones sobre la situación de la pareja.

La química fuera entre Mika Abdalla y Joshua Heuston de "Off Campus"

Instagram: Joshua Heuston.

Aunque no existe ninguna confirmación de una relación sentimental entre Mika Abdalla y Joshua Heuston, la complicidad que muestran durante la gira promocional de ‘Off Campus’ ha sido suficiente para alimentar las especulaciones de los fans, quienes continúan analizando cada interacción entre los actores.

@useroffcampus

#mikaabdalla #joshheuston #offcampus #fyp #jakeshort

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Off Campus
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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