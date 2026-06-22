¿Cómo fue la cita de Shakira y Manuel García-Rulfo? Revelan detalles de su gran noche

La vida sentimental de Shakira está de nuevo en la mira, pues la cantante colombiana ha dado mucho de qué hablar luego de haber sido vista con el actor mexicano, Manuel García-Rulfo, en el Sunset Tower Hotel de Beverly Hills en Los Ángeles.

Shakira y Manuel incendiaron las redes sociales con rumores de romance, y ante las especulaciones, se han revelado nuevos detalles de la gran noche que pasaron juntos en Los Ángeles, y fue realmente divertida.

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¿Cómo fue la cita de Shakira con Manuel García-Rulfo?

De acuerdo con algunos testigos, Shakira y Manuel se trasladaron al restaurante y discoteca cubana ‘La Floridita’ en Los Ángeles, donde disfrutaron de una noche de música tropical, y donde fueron vistos bailando.

En una entrevista para el programa matutino ‘Despierta América’, el propietario del restaurante reveló detalles de la noche que disfrutó la pareja.

“No, eso fue tremenda sorpresa. Cuando me preguntaban los clientes si era ella, yo decía ‘No, yo no creo que sea’. Pero cuando nos acercamos para asegurarnos sí era ella, era ella. Esa fue tremenda sorpresa”.

El dueño del lugar incluso mostró para el programa la mesa donde estuvieron sentados Shakira y el actor mexicano: “Justamente esta es la mesa donde se sentó Shakira con su compañero y acá atrás es donde tenemos la orquesta y esta es la pista de baile donde ella bailó y compartió con él”.

Según el relato, no fue una visita breve, ya que ambos pasaron gran parte de la noche disfrutando del ambiente, la música y la pista de baile: “La pasaron bien, bailaron, disfrutaron la noche, le gustó mucho la música, el DJ puso un poco de la música de ella cuando terminó la banda y lo pasó de lo más bien. Ellos no cenaron, ellos vinieron más tarde y vinieron para bailar”.

Shakira y Manuel García-Rulfo desatan rumores de romance tras cita en Los Ángeles Getty Images

¿Hubo muestras de cariño entre Shakira y Manuel García-Rulfo?

De acuerdo con otros testigos del lugar, Shakira y Manuel no protagonizaron besos apasionados o caricias; sin embargo, se dice que sí se mostraron muy cercanos, dejando evidencia de que estaban en un momento de cortejo y coquetería.

Si bien esta podría ser una señal de que aún no hay una relación seria, sí podría ser el inicio de una historia de amor entre la colombiana y el mexicano, pues hay evidencia de que hay química entre ellos.