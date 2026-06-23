Pandora presenta Summer Moments en Milán con Danna

Como parte de esta iniciativa, la marca reunió a representantes de medios clave de la región para conocer de cerca la inspiración detrás de la colección, así como la visión creativa que dio vida a cada una de las piezas.

Durante la experiencia, Pandora ofreció acceso a conversaciones exclusivas con voceros de la marca y talento vinculado a la campaña, permitiendo profundizar en los conceptos que inspiran Pandora Summer Moments: la libertad, la exploración, los viajes y la creación de recuerdos significativos.

nicola fea

La colección incorpora elementos inspirados en el mar, las escapadas de verano y aquellos momentos que se convierten en historias personales, reafirmando el compromiso de Pandora por crear joyería con significado.

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A través de esta experiencia, Pandora continúa fortaleciendo su conexión con consumidores y audiencias apasionadas por la moda, el diseño y el storytelling, consolidando a Summer Moments como una de las colecciones más relevantes de la temporada.