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Pandora presenta Summer Moments en Milán con Danna

Pandora llevó a cabo una experiencia exclusiva en Milán para presentar Summer Moments, su nueva colección inspirada en los recuerdos, las aventuras y los momentos que hacen del verano una temporada inolvidable.

Junio 23, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Como parte de esta iniciativa, la marca reunió a representantes de medios clave de la región para conocer de cerca la inspiración detrás de la colección, así como la visión creativa que dio vida a cada una de las piezas.

Durante la experiencia, Pandora ofreció acceso a conversaciones exclusivas con voceros de la marca y talento vinculado a la campaña, permitiendo profundizar en los conceptos que inspiran Pandora Summer Moments: la libertad, la exploración, los viajes y la creación de recuerdos significativos.

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La colección incorpora elementos inspirados en el mar, las escapadas de verano y aquellos momentos que se convierten en historias personales, reafirmando el compromiso de Pandora por crear joyería con significado.

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A través de esta experiencia, Pandora continúa fortaleciendo su conexión con consumidores y audiencias apasionadas por la moda, el diseño y el storytelling, consolidando a Summer Moments como una de las colecciones más relevantes de la temporada.

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Pandora
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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