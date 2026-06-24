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Karla Souza responde a quienes confundieron a su esposo con su papá: “Normalicemos la edad y las arrugas”

La actriz celebró 12 años de matrimonio con Marshall Trenkmann, pero una ola de comentarios en redes la llevó a aclarar, entre risas, que es su esposo

Junio 24, 2026 • 
Tania Franco
Karla Souza responde a quienes confundieron a su esposo con su papá: “Normalicemos la edad y las arrugas”

IG: Karla Souza.

Lo que comenzó como una romántica celebración de aniversario terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados entre los seguidores de Karla Souza.

La actriz compartió recientemente una publicación para celebrar sus 12 años de matrimonio con Marshall Trenkmann, padre de sus tres hijos. Sin embargo, muchas personas pensaron que el hombre que aparecía en las fotografías era su papá y no su esposo. Lejos de molestarse, Souza decidió tomarse la situación con humor y compartió un video en el que confesó que no podía dejar de reír con los comentarios que habían llegado a sus redes sociales.

Al parecer todo el mundo piensa que Marshall, mi esposo, de tan solo 46 años, es mi papá.
Karla Souza
Karla Souza responde a quienes confundieron a su esposo con su papá: “Normalicemos la edad y las arrugas”

IG: Karla Souza.

La actriz especuló que la confusión pudo deberse a que la publicación apareció pocos días después del Día del Padre, aunque también aprovechó para defender a su esposo, destacando que se mantiene activo físicamente y que incluso reta a cualquiera a competir con él haciendo ejercicio.

Se siente un poco ofendido, la verdad es que le digo que seguramente es porque después fue después del Día del Padre y la gente se confundió.
Karla Souza

Más allá de la anécdota, Karla Souza aprovechó la conversación para enviar un mensaje sobre la edad y la presión estética que enfrentan muchas personas, especialmente las mujeres.

Karla Souza responde a quienes confundieron a su esposo con su papá: “Normalicemos la edad y las arrugas”

IG: Karla Souza.

Les agradezco muchísimo el halago de decir que yo me veo muy chavita. Y nada, digo, normalicemos la edad, las arrugas, el hecho de que ya tengo 40, amigos, tengo tres hijos.
Karla Souza

La actriz también reconoció que, como figura pública, suele aparecer en eventos y sesiones fotográficas con el apoyo de maquillistas, estilistas y un equipo de imagen, algo que puede generar percepciones poco realistas sobre el paso del tiempo. Con su característico sentido del humor, Souza transformó una confusión viral en una reflexión sobre el envejecimiento, la autenticidad y la importancia de aceptar cada etapa de la vida sin prejuicios.

Karla Souza
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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