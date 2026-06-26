Revista
Síguenos en:
Moda

Dior inaugura una nueva era con Jonathan Anderson y presenta su nueva colección

La casa de moda francesa presentó su esperada colección masculina Primavera-Verano 2027, consolidando la visión creativa de Jonathan Anderson al frente de la firma

Junio 26, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
dior-desfile.jpeg

El desfile, celebrado en París durante la Semana de la Moda masculina, confirmó el giro contemporáneo y cultural que el diseñador noirlandés está imprimiendo en una de las maisons más influyentes del mundo.

La nueva propuesta de Dior exploró la dualidad entre la sofisticación aristocrática y la cultura rave contemporánea. Anderson presentó una colección que mezcló trajes relajados, prendas con apariencia desgastada, tejidos brillantes, siluetas fluidas y referencias al archivo histórico de la firma, reinterpretando códigos clásicos con una visión juvenil y experimental. Entre las piezas más destacadas figuraron pantalones con acabados metalizados, abrigos de inspiración vintage, prendas de punto intervenidas y accesorios que evocan la estética “indie sleaze”, de principios de los años 2000.

El desfile también se convirtió en uno de los eventos más destacados gracias a la presencia de celebridades como Jimin, integrante de BTS y embajador global de la marca. Así como James Marsden, protagonsta de cine y televisión.

Dior moda
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
desfile-armani.jpeg
Moda
Giorgio Armani conquista Milán con una colección inspirada en el Mediterráneo
Junio 26, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
desfile-d&g.jpeg
Moda
Dolce & Gabbana rinde homenaje a Sicilia con su nueva colección masculina
Junio 26, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
desfile-lv.jpeg
Moda
Pharrell Williams convierte París en una playa para el desfile masculino Primavera-Verano de Louis Vuitton
Junio 24, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
_A737753 copia.jpg
Moda
Pandora presenta Summer Moments en Milán con Danna
Junio 23, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Zendaya-en-el-desfile-de-París-2026.jpg
Moda
Zendaya deslumbra en el desfile de Louis Vuitton Otoño-Invierno 2026-2027
Zendaya robó todas las miradas durante el desfile de Louis Vuitton Womenswear Fall/Winter 2026-2027 en París, donde apareció con un elegante look blanco y un anillo en el dedo que despertó los rumores sobre su boda.
Marzo 11, 2026
 · 
Regina Cuevas de la Fuente
Las celebridades más fashion del desfile de Louis Vuitton en Paris Fashion Week
Moda
Las celebridades más fashion del desfile de Louis Vuitton en Paris Fashion Week
Zendaya, Lisa, Ana de Armas y más estrellas dominaron el front row con looks que reflejan las nuevas tendencias de la maison bajo la dirección de Nicolas Ghesquière
Marzo 10, 2026
 · 
Tania Franco
El poderoso significado detrás de que Zendaya reviva el vestido que Whitney Houston usó en 1987
Moda
El poderoso significado detrás de que Zendaya reviva el vestido que Whitney Houston usó en 1987
La actriz recupera el icónico diseño de Eugene Alexander que Whitney Houston usó en 1987 y que décadas después Sarah Jessica Parker, ¿Qué une a estas tres mujeres?
Marzo 12, 2026
 · 
Tania Franco
GW1045L2_OA.jpg
Moda
GUESS Watches presenta su Colección Cápsula Pride en apoyo a The Trevor Project
Junio 23, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez