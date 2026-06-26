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Alejandro Fernández reúne a 270,000 personas en la serenata más grande del mundo

El máximo representante de la música mexicana a nivel mundial cantó en la Glorieta de La Minerva, donde tuvo como invitados especiales a Julión Álvarez, Alfredo Olivas, Camila y Alex Fernández

Junio 26, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Cortesía

Alejandro Fernández continúa imparable. Su carrera sigue sumando éxitos y momentos que pasarán a la historia. La noche del 25 de junio, la ciudad que lo vio nacer. Guadalajara, fue testigo de uno de los shows más imponentes del artista, su concierto en la Glorieta de La Minerva ante 270,000 asistentes, donde dio La Serenata más Grande del Mundo.

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En medio de aplausos y gritos de los miles de fans que se dieron cita en el lugar desde la madrugada, El Potrillo subió el escenario emocionado, feliz de recibir tanto cariño de sus fans, y les correspondió con “No me sé rajar”, que de inmediato puso la vibra muy en alto y fue coreado por todos los presentes.

Y con esto comenzó un espectáculo lleno de clásicos y nuevos éxitos que mantuvieron al público cantando y disfrutando de uno de los mejores conciertos del año. Temas como “Hermoso cariño”, “Estos celos” y “Te voy a perder”, fueron la introducción perfecta para uno de los momentos más importantes de la noche: la presencia de Alfredo Olivas, el primero de sus invitados especiales, con quien interpretó “Cobijas ajenas”, prendiendo aún más el ambiente.

El artista continuó con más canciones muy queridas por el público, como “Decepciones”, “Sé que te duele” y “A mí manera”, para presentar al siguiente invitado, Julión Álvarez, con quien cantó “Nube viajera”, que enloqueció a los asistentes.

Minutos después, Alejandro Fernández apareció en otro punto de la Glorieta de la Minerva para estar más cerca de sus fans, donde interpretó un emotivo popurrí de música mexicana, además de su nuevo tema “Mi México Lindo”, incluido en el Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, así como “Cielito Lindo”. Artista y público se fundieron en una sola voz en una celebración llena de confeti, fuegos artificiales y luces, en un momento profundamente mexicano.

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Y cuando parecía que el concierto no podía ponerse mejor, El Potrillo volvió al escenario principal para presentar a su tercera invitada, su hija Camila Fernández, con quien cantó “Hoy tengo ganas de ti”; minutos después, cantó con su hijo Alex Fernández “Perdón”, que conmovió a todos los presentes. Con esto se demostró que la dinastía está en buenas manos.

Durante más de dos horas, La Serenata más Grande del Mundo hizo honor a su nombre. El artista mantuvo el ánimo de su público muy en alto, logrando que los aplausos y gritos de emoción fueran en aumento con cada tema. El artista dejó el escenario emocionado y feliz de compartir su música con los más de 270,000 fans que se dieron cita y que pudieron disfrutar de una producción de primer nivel que ha puesto muy en alto el nombre de México.

Actualmente Alejandro Fernández realiza la gira De Rey a Rey, un emotivo homenaje a su padre, Vicente Fernández. Desde su inicio en 2024, el tour lleva más de 60 shows con llenos totales en Latinoamérica, Estados Unidos, España y por supuesto todo México, incluyendo un concierto histórico ante 60 mil personas en el Estadio GNP Seguros el 4 de octubre de 2025. Esta gira también trajo como resultado un álbum en vivo De Rey a Rey – En Vivo Desde La Monumental Plaza de Toros México. También es el headliner del Festival Arre, que se llevará a cabo los días 5 y 6 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX.

GIRA DE REY A REY 2026

SEPTIEMBRE

5 y 6 – Autódromo Hermanos Rodríguez / Festival Arre – CDXM

12 – YouTube Theater – Los Angeles, CA

15 - MGM Grand Garden Arena – Las Vegas, NV

19 – Don Haskins Center – El Paso, TX

Alejandro Fernández
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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