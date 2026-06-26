Revista
Síguenos en:
Moda

Giorgio Armani conquista Milán con una colección inspirada en el Mediterráneo

La firma italiana cerró la Semana de la Moda Masculina de Milán con una colección Primavera-Verano 2027 que rindió homenaje al estilo de vida mediterráneo, reafirmando el legado de elegancia que ha caracterizado a la maison durante décadas

Junio 26, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
desfile-armani.jpeg

El desfile, celebrado en el histórico Palazzo Orsini de Milán, presentó una propuesta marcada por la sofisticación discreta, las texturas ligeras y una paleta cromática inspirada en paisajes costeros.

La colección masculina apostó por siluetas fluidas y cómodas, con sacos de hombros suaves, pantalones amplios confeccionados en lino y algodón ligero, chaquetas tipo safari, camisas estructuradas y accesorios de gran formato para viaje.

Los tonos arena, blanco, gris, verde salvia y azul marino, evocaron los mercados y paisajes del Mediterráneo, mientras que los tejidos presentaron acabados que simulaban el desgaste natural provocado por el sol y el mar.

El desfile también marcó una nueva etapa para la casa italiana, ya que la dirección creativa estuvo encabezada por Leo Dell’Orco, histórico colaborador de Armani, junto con Silvana Armani, quien además presentó la nueva colección Cruise femenina de la firma. La propuesta mantuvo intactos los códigos de elegancia y funcionalidad que hicieron célebre a la marca, adaptándolos a las nuevas tendencias del lujo contemporáneo.

giorgio armani Milan
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
desfile-lv.jpeg
Moda
Pharrell Williams convierte París en una playa para el desfile masculino Primavera-Verano de Louis Vuitton
Junio 24, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
_A737753 copia.jpg
Moda
Pandora presenta Summer Moments en Milán con Danna
Junio 23, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
GW1045L2_OA.jpg
Moda
GUESS Watches presenta su Colección Cápsula Pride en apoyo a The Trevor Project
Junio 23, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Baguette_Celeb_004_Sarah_Jessica_Parker_2178.jpg
Moda
FENDI celebra el legado de la Baguette con Sarah Jessica Parker
Junio 22, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Zendaya-en-el-desfile-de-París-2026.jpg
Moda
Zendaya deslumbra en el desfile de Louis Vuitton Otoño-Invierno 2026-2027
Zendaya robó todas las miradas durante el desfile de Louis Vuitton Womenswear Fall/Winter 2026-2027 en París, donde apareció con un elegante look blanco y un anillo en el dedo que despertó los rumores sobre su boda.
Marzo 11, 2026
 · 
Regina Cuevas de la Fuente
Las celebridades más fashion del desfile de Louis Vuitton en Paris Fashion Week
Moda
Las celebridades más fashion del desfile de Louis Vuitton en Paris Fashion Week
Zendaya, Lisa, Ana de Armas y más estrellas dominaron el front row con looks que reflejan las nuevas tendencias de la maison bajo la dirección de Nicolas Ghesquière
Marzo 10, 2026
 · 
Tania Franco
El poderoso significado detrás de que Zendaya reviva el vestido que Whitney Houston usó en 1987
Moda
El poderoso significado detrás de que Zendaya reviva el vestido que Whitney Houston usó en 1987
La actriz recupera el icónico diseño de Eugene Alexander que Whitney Houston usó en 1987 y que décadas después Sarah Jessica Parker, ¿Qué une a estas tres mujeres?
Marzo 12, 2026
 · 
Tania Franco
Los secretos detrás del vestido de novia Alta Costura Chanel de Dua Lipa
Moda
Los secretos detrás del vestido de novia Alta Costura Chanel de Dua Lipa
Confeccionado a mano en los legendarios talleres de la maison francesa, el vestido marca además un hito para la marca.
Junio 20, 2026
 · 
Tania Franco