Los parientes incómodos

Por Camila Torres y Caleb Torres. Traer de regreso a nuestro país a una de las actrices mexicanas más reconocidas a nivel internacional, es sólo uno de los méritos de esta serie producida por ViX, protagonizada por la nominada al Oscar y el Globo de Oro, Adriana Barraza.

“Este proyecto es muy especial para mí porque es la historia de una mujer de mi edad, de una mujer que cumple 70 años. Este papel me dio la oportunidad de explorar actoral y personalmente lo que le pasa a una mujer viuda que trata de arreglar la vida de sus hijos, así que ha sido una gran oportunidad para mí”, nos cuenta Adriana, a quien entrevistamos en exclusiva en los estudios de Televisa Santa Fe, junto a Oka Giner y Marcus Ornellas.

Adriana, es un gusto tenerte de nuevo en México ¿Qué te hizo aceptar este proyecto de ViX?

Pasó algo de tiempo en que Mafer Suárez me escribía y me escribía, y yo le decía que creía no poder, porque era mucho tiempo el que tenía que estar en México, hasta que me dijo que me mandaba dos capítulos, así que cuando los leí hablé con mi mánager de Estados Unidos y le dije “¡quiero hacerla!” Además estoy agradecida con Televisa porque trabajé muchos años en esta empresa y tengo amigos muy queridos aquí, además es una empresa en la que aprendí muchísimo.

¿Qué tal ser “mamá” de Marcus Ornellas y Oka Giner?

Son maravillosos, además de Marisol del Olmo y otros compañeros como Alberto Estrella y Mayra Batalla, con quienes me siento feliz de trabajar de nuevo en mi país, en una empresa mexicana a la que le tengo mucho agradecimiento porque me acogió de una forma maravillosa.

Háblanos de doña Telma, de tu papel…

Te lo diré una frase muy mexicana, “doña Telma se las trae” (risas). Ella tuvo que aprender a ser la matriarca porque se muere su esposo, y desde ahí tiene que ver cómo arregla todos los enredos horribles que hacen los hijos. Tiene un carácter tremendo, pero bueno, si los hijos son así, es porque los papás lo han permitido.

¿En qué se parecen Telma y Adriana?

Trato de que cada personaje sea real y creíble. Me da mucho gusto generar sentimientos en las personas con mi trabajo más allá de lo que es el personaje, que me digan cosas como, “ay señora, en esa película o telenovela, me daba miedo”. Creo que ambas luchamos siempre porque las cosas salgan a flote y porque los hijos estén lo mejor posible. Ella es muy controladora, como muchas mamás, porque cree saber lo que es lo mejor para sus hijos, pero con el tiempo se da cuenta que quizá está equivocada.

¿Cómo es tu familia de la vida real y qué papel juegas en ella?

Desafortunadamente, en seis años, fallecieron de cáncer tres de mis cuatro hermanos. Éramos cinco y sólo quedamos mi hermano Eduardo y yo, pero tengo a mi cuñada y a los que enviudaron, a los de Toluca y Acapulco. Soy muy cariñosa porque mi mamá falleció cuando yo tenía 12 años, yo la vi morir, y desde entonces fui muy consciente de decirle a las personas que amo, porque no sabemos en qué momento ya no podremos decirlo. Soy de las que procura, de las que dice “estoy orgullosa” y de las que llama.

Oka Giner

La actriz interpreta por primera vez en su carrera a una villana: Laila, una de las hijas de Adriana Barraza, una mujer dispuesta a pasar por encima de quien sea con tal de conseguir lo que quiere.

¿Qué fue lo más interesante de interpretar a alguien dentro de una familia obsesionada con las apariencias?

Que es muy real y que por primera vez en mi carrera me permiten ser mala, porque no sé por qué siempre me ponen como la niña buena, no sé si es esta cara con la que cargo, pero como que siento que me han encasillado mucho en personajes así. Jugar a ser Laila me permitió demostrar que también puedo tener este lado real, malo, malísimo. Me encantó.

Una familia complicada mezcla drama, humor y suspenso ¿Fue complicado encontrar ese balance?

No sé si va a sonar como muy egocentrista pero no fue difícil porque creo que la comedia parte de hacerlo con la verdad absoluta. Creo que eso es lo que incomoda y lo vuelve tan cómico, entonces, en verdad no fue nada difícil. Creo que desde la dirección está muy bien establecido el camino y el tono.

¿Hubo alguna escena en específico que haya sido la más retadora o lo que más te sacó de tu zona de confort?

Si no mal recuerdo, es del primer capítulo, donde Laila se pelea con su hermana y nos terminamos aventando a la alberca. Fue muy cool hacerla porque tenía que estar en un tono súper arriba para hacer que todo el mundo volteara a verla, y es ahí donde cierra el primer capítulo. Y bueno, con el hecho de que nos íbamos a terminar lanzando a la piscina, entonces era una sola toma porque después de arruinar el maquillaje y la ropa, ya no hay más. Entonces creo que era la presión de “aquí arranca todo… Aquí es donde la gente se tiene que enganchar y tenemos una toma para hacerlo”.

¿Cómo describirías la relación de tu personaje con doña Telma?

Es una relación muy compleja, porque su mamá siempre le dice lo que está bien y lo que está mal, y creo que Laila, en modo de rebeldía, siempre va a hacer lo que está mal. Al final, cuando cierra la historia, vemos que Laila perdió también y está perdiendo a su mamá… pero que el amor de su madre siempre va a permanecer. Al final, Telma está empezando a olvidar quién va a ser Laila; la única persona que realmente la ama y la persona que más la ha decepcionado. Imagínate la complejidad de todo eso.

¿Tienes alguna anécdota que vas a recordar para siempre de esta producción?

Trabajar con Adriana Barraza, sin duda. Había muchas escenas que eran muy complejas y que como actriz me cuestionaba cómo iba a lograr llegar al sentimiento que necesitaba el personaje y con Adriana fue demasiado fácil porque es una maestra y es una gran actriz. Entendí que no había que hacer mucho más que escuchar a tu compañera, observarla, ver todo lo que te daba y recibirlo, porque la cosa venía solita. Fue de verdad enriquecedor trabajar con ella.

¿Qué significa para ti trabajar en una producción con VIX?

Un sueño más hecho realidad, porque sé la factura que tienen las series que ellos hacen, el atreverse a contar otro tipo de historias. Es un privilegio también. Me siento muy emocionada y muy feliz, muy contenta de que al fin ya la gente la va a poder ver.

Marcus Ornellas

El galán da vida a Arsenio, un hombre marcado por los conflictos familiares y las decisiones difíciles, alguien profundamente leal a los suyos, especialmente a su esposa, a quien está dispuesto a proteger, aunque eso signifique enfrentarse a su propia familia.

¿Cómo construiste tu personaje rodeado de tantos secretos?

Mi personaje fue un regalo porque es tan distante a mí. Me agradó poder crear ese personaje. Es un ludópata, alcohólico y mandilón. La gente lo ve como un bueno para nada, así que encontrar y poder justificar esas heridas, sus reacciones y esas cosas no tan bonitas, es wow. Tiene una herida muy grande y eso lo lleva a hacer todo lo que hace.

¿Consideras que le pusiste algo de ti a ese personaje, aunque sean tan diferentes?

Hay muchas cosas mías. Con ese tipo de personajes te dejas ir, juegas y te arriesgas a hacer cosas que normalmente no haces con otros personajes. Arsenio sí te permite esa libertad. Entonces para mí fue sentirme como un niño en un playground, así de feliz, jugando, buscando cosas, y le decía a la productora “Quiero sacar la panza, quiero tal”... y ellos me decían “No, pues sí”, “no, eso sí”, “eso tampoco”.

¿Con sus acciones, tu personaje busca proteger a su familia o protegerse a sí mismo?

Arsenio ama a su mujer y haría todo por ella, por eso él tiene esa relación tóxica con ella, pero sí lo hace para protegerse, a él y a su mujer.

Cuando leíste el guión o cuando te platicaron de la historia ¿qué fue lo que más te atrapó?

Cuando empecé a leer la historia y comencé a entender más del personaje y a conocer más sobre él, me iba cada vez enamorando más. Al ser tan diferente y regresar a la infancia.

¿Hubo alguna escena que te sacó de tu zona de confort?

Claro, por supuesto, muchas. Hubo una escena fuerte donde hay una secuencia donde rescato a mi mujer que está en una situación de peligro, justamente esa es una de las que recuerdo como más fuerte.

¿Cómo te marcó este proyecto de ViX?

Para mí fue un regalo este personaje, esta historia, y llevábamos ya un tiempecito esperando a que saliera, y finalmente va a salir. Me muero por ver la serie, he visto un par de cositas y me encanta, está muy bien.

¿Qué significa para ti trabajar en una producción de ViX, el servicio de streaming en español líder en el mundo?

Para mí es como trabajar en una extensión de TelevisaUnivision. Es una plataforma, es algo distinto, pero sigue siendo la misma familia. Yo empecé mi carrera en Televisa, bueno, haciendo teatro y después Televisa, entonces gran parte de mi carrera se la debo a ellos y para mí es un placer que sigamos haciendo cosas juntos y ahora empezamos a hacer cosas con ellos.

Créditos

Styling Adriana Barraza: Blanco Pop

Styling Oka & Marcus: Adriana Ayala-Belchez

Foto: Germán Nájera e Iván Flores

Styling Adriana Barraza: Blanco Pop

Styling Oka & Marcus: Adriana Ayala-Belchez

Maquillaje: Ger Parra

Peinado: Aleromua

OKA LOOK SOLA:

Top beige a rayas y pantalon negro: Minena

Zapatos: Casadei

MARCUS LOOK SOLO

Traje verde botones: HACKETT London

Camiseta Calvin klein

Tenis negros ALDO

PORTADA

OKA Vestido rojo holan BCBG

Zapatos: Casadei

MARCUS Traje HACKETT London

Camisa y corbata: Camicissima

Zapatos con hebillas ALDO

Créditos:

Textos: Camila Torre @camila_torreforcen

Caleb Torres @Calebconb

Foto: Germán Nájera e Iván Flores @weshootmuch

Styling Adriana Barraza: Blanco PopStyling @blancopop

Oka & Marcus: Adriana Ayala-Belchez

Maquillaje: Ger Parra @ger.parra

Peinado: Aleromua @aleromua