Dolce & Gabbana rinde homenaje a Sicilia con su nueva colección masculina

Los diseñadores Domenico Dolce y Stefano Gabbana apostaron por una colección inspirada en el estilo de vida mediterráneo, la tradición artesanal y la esencia veraniega de la isla italiana.

El desfile se realizó en un escenario que evocaba los paisajes costeros de Sicilia, presentó una colección caracterizada por la ligereza, la sofisticación relajada y referencias directas a la cultura mediterránea. La propuesta incluyó trajes confeccionados en lino y algodón ligero piezas con bordados florales perforados, pantalones amplios, camisas estampadas con postales sicilianas y motivos de limones, además de prendas adornadas con aplicaciones tipo joya.

Entre las principales novedades de la colección destacó la reinterpretación del traje masculino tradicional para climas cálidos, con sacos de estructuras más ligeras y detalles diseñados para favorecer la ventilación.

Asimismo, la marca apostó por tejidos a mano, prendas de inspiración y accesorios religiosos reinterpretados. El desfile cerró con una serie de looks completamente blancos en un guiño a la elegancia clásica italiana.

La pasarela reunió a diversas personalidades del deporte, el cine y la música internacional. Entre los invitados destacados estuvieron el futbolista Robert Lewandowski, la estrella de la NBA Kawhi Leonard, el actor italiano Michele Morrone y el cantante surcoreano Soobin, quienes asistieron al exclusivo evento organizado por la casa de moda italiana.