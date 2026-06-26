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Dolce & Gabbana rinde homenaje a Sicilia con su nueva colección masculina

La firma presentó su nueva colección Primavera-Verano, titulada Vacanze Siciliane (vacaciones Sicilianas) en un desfile que convirtió a Sicilia en la gran protagonista de la temporada

Junio 26, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Los diseñadores Domenico Dolce y Stefano Gabbana apostaron por una colección inspirada en el estilo de vida mediterráneo, la tradición artesanal y la esencia veraniega de la isla italiana.

El desfile se realizó en un escenario que evocaba los paisajes costeros de Sicilia, presentó una colección caracterizada por la ligereza, la sofisticación relajada y referencias directas a la cultura mediterránea. La propuesta incluyó trajes confeccionados en lino y algodón ligero piezas con bordados florales perforados, pantalones amplios, camisas estampadas con postales sicilianas y motivos de limones, además de prendas adornadas con aplicaciones tipo joya.

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Entre las principales novedades de la colección destacó la reinterpretación del traje masculino tradicional para climas cálidos, con sacos de estructuras más ligeras y detalles diseñados para favorecer la ventilación.

Asimismo, la marca apostó por tejidos a mano, prendas de inspiración y accesorios religiosos reinterpretados. El desfile cerró con una serie de looks completamente blancos en un guiño a la elegancia clásica italiana.

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La pasarela reunió a diversas personalidades del deporte, el cine y la música internacional. Entre los invitados destacados estuvieron el futbolista Robert Lewandowski, la estrella de la NBA Kawhi Leonard, el actor italiano Michele Morrone y el cantante surcoreano Soobin, quienes asistieron al exclusivo evento organizado por la casa de moda italiana.

Dolce & Gabbana moda
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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