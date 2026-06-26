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¿Quién es el actor más alto de Off Campus? Esta es la estatura del elenco

Desde Josh Heuston hasta Mika Abdalla, estas son las estaturas de los protagonistas de Off Campus, la exitosa adaptación de las novelas de Elle Kennedy.

Junio 26, 2026 • 
Tania Franco
Las edades reales del elenco de Off Campus: la diferencia que sorprendió a los fans

IG: Off Campus

La primera temporada de Off Campus conquistó a los fans del romance universitario y convirtió a su elenco en uno de los más comentados del momento. Además de la química entre los protagonistas, muchos espectadores se han preguntado cuánto miden realmente los actores que dan vida a los personajes de la historia creada por Elle Kennedy.

Aunque Prime Video no ha publicado una lista oficial con las estaturas del reparto, diversas agencias de representación y bases de datos de la industria coinciden en las siguientes medidas.

Josh Heuston - 1,84 m

El actor australiano, quien interpreta a Justin Kohl, es el más alto entre los protagonistas principales. Josh Heuston mide aproximadamente 1.84 metro, una característica que suele destacar en sus escenas dentro de la serie. Siendo el músico misterioso que Hannah quiere conquistar.

Las edades reales del elenco de Off Campus - Justin Kohl - Josh Heuston

IG: Josh Heuston.

Belmont Cameli - 1,85 m

Belmont Cameli, encargado de dar vida a Garrett Graham, tiene una estatura aproximada de 1.85 metros (6'1"), lo que lo coloca entre los actores más altos del elenco. Un personaje que conquistó a más de uno por su profunda responsabilidad emocional y empatía.

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Instagram: Off Campus.

Stephen Kalyn - 1,88 m

Stephen Kalyn, quien se incorpora como Dean Di Laurentis, mide cerca de 1.88 metros aproximadamente, ligeramente más alto que Belmont Cameli. Sin duda su personaje es uno que causa mucha intriga por la segunda temporada, donde tendrá más protagonismo.

Las edades reales del elenco de Off Campus: la diferencia que sorprendió a los fans

IG: Stephen Kalyn

Jalen Thomas Brooks - 1.75 m

El actor que interpreta a John Tucker cuenta con una estatura aproximada de 1.75 metros. En la serie lo conocimos poco, pero su amor por la cocina y su personalidad tomarán más foco en próximas temporadas.

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IG: Ella Bright

Antonio Cipriano - 1.80 m

Antonio Cipriano, quien da vida a John Logan, mide alrededor de 1.80 metros (5'11"). Durante la primera temporada conquistó más de un corazón, por ser un hombre tierno, considerado y un gran amigo. Se estima que tendrá una temporada enfocada en su personaje.

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Instagram: antoniocipriano.

Mika Abdalla - 1,63 m

La protagonista de la segunda temporada, Mika Abdalla, tiene una estatura aproximada de 1.63 metros. Además de sus recientes fotografías románticas con Josh Heuston en París, ella está en boca de todos por la emoción de que sea la protagonista en la segunda temporada.

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IG: Off Campus.

Ella Bright - 1,65 metros

La actriz que interpreta a Hannah Wells, mide aproximadamente 1.65 metros. En la primera temporada conmovió con su interpretación, de un personaje con luchas internas que contrasta con su pasión por la música y su forma de disfrutar la vida.

Las edades reales del elenco de Off Campus: la diferencia que sorprendió a los fans - Ella Bright

IG: Off Campus

Hasta el momento, Stephen Kalyn es el actor más alto del elenco principal con 1.88 metros, seguido por Belmont Cameli y Josh. La espera por la segunda temporada está reinando en los fans, sin embargo el cast ya se encuentra en grabaciones de la continuación de una historia que le dio la vuelta al mundo.

Off Campus
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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