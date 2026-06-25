Revista
Síguenos en:
Sports

Quiénes son Mateo Chávez y Álvaro Fidalgo, los futbolistas que anotaron en el México vs Chequia

La Selección Mexicana cerró con paso perfecto a la fase de grupos de la Copa al imponerse 3-0 a Chequia

Junio 25, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
mexico-vs-chequia.jpeg

Los golpes fueron obra de Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo, resultado con el que el equipo de Javier Aguirre aseguró el liderato del Grupo A y avanzó invicto a la ronda de dieciseisavos de final.

Dos de los protagonistas de la noche fueron el joven Mateo, quien abrió el marcador con su primer gol en una Copa, y Álvaro, quien selló la victoria en el tiempo extra del partido.

Mateo Chávez es un lateral izquierdo de 21 años, considerado una de las grandes promesas del futbol mexicano. Formado en las fuerzas básicas de las Chivas de Guadalajara, debutó en la Liga MX bajo la dirección de Fernando Gago y destacó por su velocidad y capacidad para incorporarse al ataque.

mateo-chavez.jpeg

Sus actuaciones llamaron la atención del futbol europeo, y previo al Mundial, dio el salto al futbol de los Países Bajos con el AZ Alkmaar.

Ante Chequia, aprovechó la oportunidad durante el juego y al minuto 55 marcó el primer gol del encuentro.

Por otro lado, Álvaro Fidalgo nació en España y se formó en la cantera del Real Madrid, donde pasó por las categorías juveniles y el Castilla. Con el Club América, se consolidó como uno de los mediocampistas más destacados de la Liga MX gracias a su visión de juego, técnica y capacidad para llegar al área rival. Tras obtener la nacionalidad mexicana, recibió su primera convocatoria con el Tricolor.

alvaro-fidalgo.jpeg

Mundial futbol Selección Mexicana
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
Los históricos logros de Memo Ochoa que marcaron sus 22 años de carrera
Sports
Los históricos logros de Memo Ochoa que marcaron sus 22 años de carrera
Junio 25, 2026
 · 
Tania Franco
memo-ochoa.jpeg
Sports
Memo Ochoa disputa su último partido con México y pone fin a una era histórica en la Selección
Junio 24, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
mundial-2026.jpeg
Sports
A qué hora y en dónde ver el partido México vs Chequia
Junio 24, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
cristiano-ronaldo.jpeg
Sports
Cristiano Ronaldo hace historia como el primer futbolista en anotar en seis mundiales
Junio 24, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
La razón por la que la Fórmula 1 cancela los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita
Sports
La razón por la que la Fórmula 1 cancela los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita
La organización confirmó que ambas carreras previstas para abril no se realizarán
Marzo 14, 2026
 · 
Tania Franco
¿Quiénes son los futbolistas más altos del Mundial 2026? Los gigantes que dominan la Copa del Mundo
Sports
¿Quiénes son los futbolistas más altos del Mundial 2026? Los gigantes que dominan la Copa del Mundo
Desde un portero de 2.05 metros hasta defensas que superan los dos metros, estos son los jugadores más altos que participan en el Mundial de 2026.
Junio 22, 2026
 · 
Tania Franco
quien-es-la-esposa-de-luis-romo-futbolista.jpeg
Personalidades
Quién es la pareja de Luis Romo, la estrella del partido de México vs Corea del Sur
El nombre de Luis Romo se convirtió en tendencia luego de marcar el gol que le dio a la Selección Mexicana una valiosa victoria sobre Corea del Sur en la Copa
Junio 19, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Shakira felicita a Lionel Messi por su récord en el Mundial 2026
Sports
Shakira celebra a Lionel Messi con un emotivo mensaje tras su récord en el Mundial 2026
Lionel Messi alcanzó un nuevo récord histórico en el Mundial 2026 y Shakira se sumó a las celebraciones del astro argentino con emotivo mensaje.
Junio 23, 2026
 · 
Melisa Velázquez