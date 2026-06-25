Quiénes son Mateo Chávez y Álvaro Fidalgo, los futbolistas que anotaron en el México vs Chequia

Los golpes fueron obra de Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo, resultado con el que el equipo de Javier Aguirre aseguró el liderato del Grupo A y avanzó invicto a la ronda de dieciseisavos de final.

Dos de los protagonistas de la noche fueron el joven Mateo, quien abrió el marcador con su primer gol en una Copa, y Álvaro, quien selló la victoria en el tiempo extra del partido.

Mateo Chávez es un lateral izquierdo de 21 años, considerado una de las grandes promesas del futbol mexicano. Formado en las fuerzas básicas de las Chivas de Guadalajara, debutó en la Liga MX bajo la dirección de Fernando Gago y destacó por su velocidad y capacidad para incorporarse al ataque.

Sus actuaciones llamaron la atención del futbol europeo, y previo al Mundial, dio el salto al futbol de los Países Bajos con el AZ Alkmaar.

Ante Chequia, aprovechó la oportunidad durante el juego y al minuto 55 marcó el primer gol del encuentro.

Por otro lado, Álvaro Fidalgo nació en España y se formó en la cantera del Real Madrid, donde pasó por las categorías juveniles y el Castilla. Con el Club América, se consolidó como uno de los mediocampistas más destacados de la Liga MX gracias a su visión de juego, técnica y capacidad para llegar al área rival. Tras obtener la nacionalidad mexicana, recibió su primera convocatoria con el Tricolor.