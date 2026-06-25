TelevisaUnivision lidera el Mundial 2026 con una audiencia de más de 30.4 millones

Hay momentos que unen a un país entero, y este Mundial 2026 está siendo uno de ellos. La Selección Mexicana no solo ha cumplido con las expectativas, sino que ha despertado una ilusión que no se veía desde hace décadas. Con tres victorias consecutivas —ante Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia— el equipo dirigido por Javier Aguirre terminó la fase de grupos con paso perfecto, aseguró su lugar en la siguiente ronda y mantiene vivo el sueño de alcanzar el histórico quinto partido.

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Un momento histórico

El contundente triunfo por 3-0 sobre Chequia confirmó el gran nivel del Tricolor, que ha encontrado el equilibrio entre una sólida defensa, orden táctico y un grupo comprometido que transmite confianza dentro y fuera de la cancha. Ahora, México disputará el cuarto partido con la posibilidad real de romper una barrera que ha acompañado a generaciones enteras de aficionados desde el Mundial de 1986.

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La afición más unida que nunca

Uno de los mejores ejemplos es el Fan Fest del Zócalo de la Ciudad de México, que ha registrado llenos absolutos en los tres partidos de la Selección. De acuerdo con cifras oficiales del Gobierno capitalino, más de 600 mil personas han asistido al espacio para seguir los encuentros en pantalla gigante, convirtiéndolo en uno de los puntos de reunión más importantes del Mundial.

El entusiasmo también se ha reflejado frente a los televisores. La cobertura de TelevisaUnivision se ha consolidado como la favorita de la audiencia mexicana durante la Copa del Mundo. Tan solo el partido frente a Corea del Sur reunió más de 30.4 millones de personas entre televisión abierta y ViX, una cifra que confirma el enorme interés que genera la participación del combinado nacional.

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Este torneo también representa un capítulo histórico para el país. México es sede, junto con Estados Unidos y Canadá, del primer Mundial organizado por tres naciones, y además se convirtió en el primer país en albergar partidos de tres Copas del Mundo distintas. A ello se suma que el Estadio Ciudad de México volvió a hacer historia al recibir encuentros mundialistas por tercera ocasión.

La Selección Mexicana mantiene intacta la ilusión de hacer historia y avanzar más allá de los límites que tradicionalmente han marcado su participación en las Copas del Mundialistas. Todo México está a la expectativa de que nuestros seleccionados logren llegar al anhelado quinto partido.