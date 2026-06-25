Revista
Síguenos en:
Sports

TelevisaUnivision lidera el Mundial 2026 con una audiencia de más de 30.4 millones

Invicto, clasificado al cuarto partido y con millones de aficionados volcados en las calles y frente a las pantallas, la Selección Mexicana vive uno de sus mejores momentos en la historia de las Copas del Mundo.

Junio 25, 2026 • 
Tania Franco
¡México vuelve a creer! Así vive el país el mejor momento de la Selección en el Mundial 2026

Lars Baron/Getty Images

Hay momentos que unen a un país entero, y este Mundial 2026 está siendo uno de ellos. La Selección Mexicana no solo ha cumplido con las expectativas, sino que ha despertado una ilusión que no se veía desde hace décadas. Con tres victorias consecutivas —ante Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia— el equipo dirigido por Javier Aguirre terminó la fase de grupos con paso perfecto, aseguró su lugar en la siguiente ronda y mantiene vivo el sueño de alcanzar el histórico quinto partido.

¡México vuelve a creer! Así vive el país el mejor momento de la Selección en el Mundial 2026

Getty Images.

Un momento histórico

El contundente triunfo por 3-0 sobre Chequia confirmó el gran nivel del Tricolor, que ha encontrado el equilibrio entre una sólida defensa, orden táctico y un grupo comprometido que transmite confianza dentro y fuera de la cancha. Ahora, México disputará el cuarto partido con la posibilidad real de romper una barrera que ha acompañado a generaciones enteras de aficionados desde el Mundial de 1986.

¡México vuelve a creer! Así vive el país el mejor momento de la Selección en el Mundial 2026

Getty Images.

La afición más unida que nunca

Uno de los mejores ejemplos es el Fan Fest del Zócalo de la Ciudad de México, que ha registrado llenos absolutos en los tres partidos de la Selección. De acuerdo con cifras oficiales del Gobierno capitalino, más de 600 mil personas han asistido al espacio para seguir los encuentros en pantalla gigante, convirtiéndolo en uno de los puntos de reunión más importantes del Mundial.

El entusiasmo también se ha reflejado frente a los televisores. La cobertura de TelevisaUnivision se ha consolidado como la favorita de la audiencia mexicana durante la Copa del Mundo. Tan solo el partido frente a Corea del Sur reunió más de 30.4 millones de personas entre televisión abierta y ViX, una cifra que confirma el enorme interés que genera la participación del combinado nacional.

¡México vuelve a creer! Así vive el país el mejor momento de la Selección en el Mundial 2026

Getty Images.

Este torneo también representa un capítulo histórico para el país. México es sede, junto con Estados Unidos y Canadá, del primer Mundial organizado por tres naciones, y además se convirtió en el primer país en albergar partidos de tres Copas del Mundo distintas. A ello se suma que el Estadio Ciudad de México volvió a hacer historia al recibir encuentros mundialistas por tercera ocasión.

La Selección Mexicana mantiene intacta la ilusión de hacer historia y avanzar más allá de los límites que tradicionalmente han marcado su participación en las Copas del Mundialistas. Todo México está a la expectativa de que nuestros seleccionados logren llegar al anhelado quinto partido.

Mundial 2026 futbol
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
Los históricos logros de Memo Ochoa que marcaron sus 22 años de carrera
Sports
Los históricos logros de Memo Ochoa que marcaron sus 22 años de carrera
Junio 25, 2026
 · 
Tania Franco
memo-ochoa.jpeg
Sports
Memo Ochoa disputa su último partido con México y pone fin a una era histórica en la Selección
Junio 24, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
mundial-2026.jpeg
Sports
A qué hora y en dónde ver el partido México vs Chequia
Junio 24, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
cristiano-ronaldo.jpeg
Sports
Cristiano Ronaldo hace historia como el primer futbolista en anotar en seis mundiales
Junio 24, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
La razón por la que la Fórmula 1 cancela los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita
Sports
La razón por la que la Fórmula 1 cancela los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita
La organización confirmó que ambas carreras previstas para abril no se realizarán
Marzo 14, 2026
 · 
Tania Franco
¿Quiénes son los futbolistas más altos del Mundial 2026? Los gigantes que dominan la Copa del Mundo
Sports
¿Quiénes son los futbolistas más altos del Mundial 2026? Los gigantes que dominan la Copa del Mundo
Desde un portero de 2.05 metros hasta defensas que superan los dos metros, estos son los jugadores más altos que participan en el Mundial de 2026.
Junio 22, 2026
 · 
Tania Franco
Shakira felicita a Lionel Messi por su récord en el Mundial 2026
Sports
Shakira celebra a Lionel Messi con un emotivo mensaje tras su récord en el Mundial 2026
Lionel Messi alcanzó un nuevo récord histórico en el Mundial 2026 y Shakira se sumó a las celebraciones del astro argentino con emotivo mensaje.
Junio 23, 2026
 · 
Melisa Velázquez
CARAS_Israel_Reyes_3019.jpg
Sports
EN PORTADA Israel Reyes nos habla sobre el orgullo de representar a México
Tenía cinco años cuando se enamoró del futbol. Hoy, a sus 25, vive con la mirada puesta en el Mundial. Lo que empezó como un sueño se convirtió, con disciplina y sacrificio, en la oportunidad de portar la verde con la Selección Mexicana. Entre la presión, los estadios llenos y lo que implica representar a todo un país, Israel encarna ese espíritu que cada cuatro años ilusiona a México: juventud, energía y una esperanza pambolera que sigue creciendo.
Mayo 19, 2026