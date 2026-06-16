El primer vistazo de ‘Off Campus 2' y la universidad donde graban la serie

La emoción por la segunda temporada de ‘Off Campus’ ya comenzó. Estudiantes de la Universidad de Columbia Británica (UBC), en Vancouver, han compartido en redes sociales los primeros videos y fotografías del rodaje, ofreciendo un vistazo anticipado a la nueva historia protagonizada por Allie Hayes y Dean Di Laurentis.

La universidad donde graban

Aunque la serie está ambientada en la ficticia Briar University, gran parte de las escenas se filman en el campus de UBC, una de las universidades más reconocidas de Canadá. Lugares como el Irving K. Barber Learning Centre y el Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre fueron utilizados para recrear la vida universitaria y los partidos de hockey que forman parte esencial de la historia.

IG: Off Campus.

Durante años, sus instalaciones han servido como locación para producciones de gran éxito como X-Men Origins: Wolverine, The Flash, Smallville, The X-Files, Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer y muchas otras películas y series filmadas en Vancouver.

¿De qué será la segunda temporada?

Las imágenes que circulan en redes muestran a Mika Abdalla y Stephen Kalyn grabando algunas escenas de la segunda temporada, confirmando que la producción ya está en marcha. Además, medios especializados reportaron que también fueron vistos otros miembros del elenco en distintas locaciones de Vancouver.

La segunda temporada adaptará The Mistake, el segundo libro de la exitosa saga de Elle Kennedy, y pondrá el foco en la relación entre Allie y Dean, una de las historias más esperadas por los lectores. Mientras tanto, los fans ya analizan cada fotografía y video filtrado desde UBC en busca de pistas sobre lo que les espera en los nuevos episodios.