Zendaya sorprende al llevar una camiseta de Spider-Man de solo 35 dólares en París

Zendaya volvió a demostrar por qué es uno de los mayores referentes de la moda actual. Durante un evento para fans en París como parte de la gira promocional de ‘Spider-Man: Brand New Day’, la actriz sorprendió al lucir una sencilla camiseta vintage de Spider-Man que costó apenas 34.99 dólares (alrededor de 650 pesos mexicanos).

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El look fue revelado por su estilista de confianza, Law Roach, quien compartió que la playera fue adquirida en eBay y acompañó la publicación con la frase: “El estilo no siempre tiene que costar una fortuna”. La camiseta, una pieza vintage de Marvel con un gráfico de Spider-Man y talla 2XL.

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La elección de esta playera no pasó desapercibida entre los fans, quienes celebraron que una de las estrellas más influyentes de Hollywood demostrara que una prenda económica puede convertirse en el centro de un look memorable cuando se combina con creatividad y personalidad.

