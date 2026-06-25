Camilo y Evaluna reaccionan al terremoto en Venezuela: “Me he sentido muy cerquita de mi país”

Venezuela enfrenta una de las mayores tragedias naturales de su historia reciente luego de que dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 sacudieran el país con apenas 39 segundos de diferencia. Los sismos provocaron el colapso de decenas de edificios, daños severos en infraestructura y miles de personas afectadas, mientras continúan las labores de rescate y la búsqueda de sobrevivientes.

En medio de esta situación, Camilo y Evaluna Montaner rompieron el silencio a través de un video publicado en sus historias de Instagram, grabado mientras viajaban juntos en Ámsterdam después de concluir su gira por Europa, ambos compartieron un mensaje de solidaridad con las víctimas y alentaron a sus seguidores a sumarse a las iniciativas de ayuda.

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El colombiano explicó que despertaron con la noticia del sismo y que las imágenes de la devastación los impactaron profundamente. Por su parte, Evaluna confesó que durante la gira europea sintió una conexión muy especial con su país al ver banderas venezolanas en prácticamente todos los conciertos.

Este ha sido un tour donde me he sentido muy cerquita de mi país, porque en cada concierto veo banderas de Venezuela. Evaluna Montaner



Camilo aseguró que la tragedia los ha golpeado como familia y reveló que permanecen unidos en oración por quienes atraviesan esta difícil situación.

Vemos las imágenes de lo que está pasando, bueno, nos arruga el pecho de una manera muy profunda. Entonces, a ver, como familia estamos unidos, orando por toda la gente. Camilo Echeverry

El cantante también recordó que la emergencia no terminará en los próximos días, pues la reconstrucción y el apoyo a las comunidades afectadas requerirán tiempo y esfuerzo. Durante el mensaje, la pareja invitó a sus seguidores a colaborar con iniciativas de ayuda, sin importar el país donde se encuentren.

¿Cómo ayudar?

Asimismo, destacó el trabajo de The House Project, la fundación de la familia Montaner, que desde hace años desarrolla proyectos humanitarios en Venezuela y que ahora está enfocando sus esfuerzos en atender las necesidades más urgentes derivadas del terremoto.

Está sirviendo de puente para que la plata que uno dona llegue a las iniciativas locales puntuales y específicas de urgencias reales allá. Camilo Echeverry

Antes de concluir el video, Camilo y Evaluna enviaron un mensaje de cariño al pueblo venezolano e invitaron a sus seguidores a difundir enlaces de ayuda verificados para que más personas puedan sumarse a las labores de apoyo.