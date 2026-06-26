Lewis Hamilton revela la lesión que mantuvo en secreto durante su debut con Ferrari

Lewis Hamilton sorprendió al revelar un difícil episodio que vivió al inicio de su etapa con Ferrari. En una entrevista retomada por People, el piloto británico confesó que sufrió una lesión en el cuello tras un accidente ocurrido durante unas pruebas privadas en enero de 2025, poco antes de debutar oficialmente con la escudería italiana.

El origen de la lesión

El siete veces campeón del mundo explicó que el impacto provocó que una vértebra cervical se desplazara y comprimiera un nervio, ocasionándole un intenso dolor que afectó incluso su descanso. Según relató, pasó varias semanas sin poder dormir con normalidad debido a la lesión.

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Hamilton también reveló que necesitó alrededor de nueve semanas de tratamiento diario para recuperarse. Durante ese tiempo recibió atención constante de fisioterapeutas y quiroprácticos, además de recurrir a analgésicos e incluso a una inyección para aliviar el dolor.

A pesar de la gravedad de la lesión, el británico decidió mantenerla en privado y continuó compitiendo sin hacer pública su condición física durante gran parte de su primera temporada con Ferrari.

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Ahora, de cara al Gran Premio de Austria 2026, aseguró que se encuentra completamente recuperado y enfocado en seguir sumando victorias con la escudería italiana. Tras conseguir su primer triunfo con Ferrari en el Gran Premio de España, Hamilton afirmó que su principal objetivo es mantener ese nivel de rendimiento y ayudar al equipo a pelear por los primeros puestos durante el resto de la temporada.