Revista
Síguenos en:
Sports

Katia Itzel García hace historia como la primera árbitra mexicana en dirigir un partido varonil en el Mundial

La árbitra volvió a escribir su nombre en la historia de futbol internacional al convertirse en la primera mujer mexicana en desempeñarse como árbitra central en un partido de una Copa varonil

Junio 25, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
katia-itzel.jpeg

Getty

La silbante capitalina fue designada para dirigir el encuentro entre la Selección de Futbol de Túnez y la de Países Bajos, disputado este jueves en el estadio de Kansas City, dentro de la fase de grupos del Mundial.

La designación de Katia representa un paso histórico para el arbitraje mexicano y para la presencia femenina en la máxima competencia del futbol internacional.

katia-itzeljpeg

Getty

Con este nombramiento, García también se convierte en apenas la tercera mujer en la historia en fungir como árbitra central en un partido de un Mundial masculino, siguiendo el camino abierto por la francesa Stéphanie Frappart en Qatar 2022 y la estadounidense Tori Penso en la edición de 2026. En el equipo arbitral también participa la asistente mexicana Sandra Ramírez Alemán, otro motivo de orgullo para el deporte nacional.

La trayectoria de Katia Itzel ha estado marcada por una constante ruptura de barreras. En 2024 fue la primera mujer en dos décadas en arbitrar un partido de la Liga MX varonil, posteriormente dirigió encuentros en los Juegos Olímpicos de París y en la Copa Oro Masculina, consolidándose como una de las silbantes con mayor proyección internacional.

Katia Itzel García
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
Los históricos logros de Memo Ochoa que marcaron sus 22 años de carrera
Sports
Los históricos logros de Memo Ochoa que marcaron sus 22 años de carrera
Junio 25, 2026
 · 
Tania Franco
memo-ochoa.jpeg
Sports
Memo Ochoa disputa su último partido con México y pone fin a una era histórica en la Selección
Junio 24, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
mundial-2026.jpeg
Sports
A qué hora y en dónde ver el partido México vs Chequia
Junio 24, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
cristiano-ronaldo.jpeg
Sports
Cristiano Ronaldo hace historia como el primer futbolista en anotar en seis mundiales
Junio 24, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
La razón por la que la Fórmula 1 cancela los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita
Sports
La razón por la que la Fórmula 1 cancela los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita
La organización confirmó que ambas carreras previstas para abril no se realizarán
Marzo 14, 2026
 · 
Tania Franco
¿Quiénes son los futbolistas más altos del Mundial 2026? Los gigantes que dominan la Copa del Mundo
Sports
¿Quiénes son los futbolistas más altos del Mundial 2026? Los gigantes que dominan la Copa del Mundo
Desde un portero de 2.05 metros hasta defensas que superan los dos metros, estos son los jugadores más altos que participan en el Mundial de 2026.
Junio 22, 2026
 · 
Tania Franco
Shakira felicita a Lionel Messi por su récord en el Mundial 2026
Sports
Shakira celebra a Lionel Messi con un emotivo mensaje tras su récord en el Mundial 2026
Lionel Messi alcanzó un nuevo récord histórico en el Mundial 2026 y Shakira se sumó a las celebraciones del astro argentino con emotivo mensaje.
Junio 23, 2026
 · 
Melisa Velázquez
CARAS_Israel_Reyes_3019.jpg
Sports
EN PORTADA Israel Reyes nos habla sobre el orgullo de representar a México
Tenía cinco años cuando se enamoró del futbol. Hoy, a sus 25, vive con la mirada puesta en el Mundial. Lo que empezó como un sueño se convirtió, con disciplina y sacrificio, en la oportunidad de portar la verde con la Selección Mexicana. Entre la presión, los estadios llenos y lo que implica representar a todo un país, Israel encarna ese espíritu que cada cuatro años ilusiona a México: juventud, energía y una esperanza pambolera que sigue creciendo.
Mayo 19, 2026