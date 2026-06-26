Katia Itzel García hace historia como la primera árbitra mexicana en dirigir un partido varonil en el Mundial

La silbante capitalina fue designada para dirigir el encuentro entre la Selección de Futbol de Túnez y la de Países Bajos, disputado este jueves en el estadio de Kansas City, dentro de la fase de grupos del Mundial.

La designación de Katia representa un paso histórico para el arbitraje mexicano y para la presencia femenina en la máxima competencia del futbol internacional.

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Con este nombramiento, García también se convierte en apenas la tercera mujer en la historia en fungir como árbitra central en un partido de un Mundial masculino, siguiendo el camino abierto por la francesa Stéphanie Frappart en Qatar 2022 y la estadounidense Tori Penso en la edición de 2026. En el equipo arbitral también participa la asistente mexicana Sandra Ramírez Alemán, otro motivo de orgullo para el deporte nacional.

La trayectoria de Katia Itzel ha estado marcada por una constante ruptura de barreras. En 2024 fue la primera mujer en dos décadas en arbitrar un partido de la Liga MX varonil, posteriormente dirigió encuentros en los Juegos Olímpicos de París y en la Copa Oro Masculina, consolidándose como una de las silbantes con mayor proyección internacional.