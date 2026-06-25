Revista
Síguenos en:

Katia Itzel García

katia-itzel.jpeg
Sports
Katia Itzel García hace historia como la primera árbitra mexicana en dirigir un partido varonil en el Mundial
La árbitra volvió a escribir su nombre en la historia de futbol internacional al convertirse en la primera mujer mexicana en desempeñarse como árbitra central en un partido de una Copa varonil
Junio 25, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez