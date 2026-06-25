Menú
Lifestyle
Moda
Belleza
Entretenimiento
Sports
Personalidades
Caras Travel
Revista
Búsqueda
Enviar búsqueda
Mostrar búsqueda
Búsqueda
Enviar búsqueda
Lifestyle
Moda
Belleza
Entretenimiento
Sports
Personalidades
Caras Travel
Síguenos en:
twitter
instagram
facebook
tiktok
Katia Itzel García
Sports
Katia Itzel García hace historia como la primera árbitra mexicana en dirigir un partido varonil en el Mundial
La árbitra volvió a escribir su nombre en la historia de futbol internacional al convertirse en la primera mujer mexicana en desempeñarse como árbitra central en un partido de una Copa varonil
Junio 25, 2026
·
Diana Laura Sánchez