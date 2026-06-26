Angelina Jolie le cerró la puerta al amor: “Esa parte de mi ya no es lo más importante en mi vida”

Brad Pitt y Angelina Jolie se separaron en 2016 tras diez años de matrimonio y seis hijos en común, sorprendiendo al público que los consideraba una de las parejas más sólidas de Hollywood, y dando inicio a un largo proceso legal que se extendió por más de ocho años y concluyó con un acuerdo a finales de 2024.

Mientras que Brad Pitt logró establecer una nueva relación junto a Inés de Ramón, Angelina se ha mantenido alejada del romance, pues recientemente la actriz confesó que lleva más de 10 años soltera.

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Angelina Jolie revela por qué no ha tenido otra relación romántica después de Brad Pitt

Durante una entrevista con Yahoo Entertainment como parte de la promoción de su nueva película, ‘Couture’, Angelina habló por primera vez sobre cómo le afectó su separación de Brad Pitt, y el papel fundamental que han jugado sus hijos en su recuperación.

“Creo que tengo que volver a vivir. Volver a ser libre. Creo que la vida me ha destrozado un poco”, ha afirmado la actriz. “Para ser sincera, no he tenido ninguna relación sentimental desde que me divorcié hace una década”, confesaba Angelina.

Al ver cómo han crecido sus hijas, la actriz de Tomb Raider confiesa que acompañarlas en sus sueños sobre el futuro la ha llevado a reflexionar sobre lo que ha dejado atrás con los años y aquello que le gustaría recuperar para volver a sentirse plenamente viva.

“Hablan conmigo como jóvenes, y veo lo que quiero para ellas. Veo lo que no quiero que pierdan y aquello a lo que quiero que se aferren. Y eso, de alguna manera, me está recordando lo que yo quizá he perdido”, manifestaba. “Creo que ahora quieren que no sea solo ‘mamá’. Hay un espacio diferente para que vuelva a ser esa mujer, que no es únicamente una madre”, añadía.

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Coutures, el proyecto de Angelina Jolie que le ha ayudado a sanar

El nuevo proyecto de Angelina, Coutures, ha sido clave en una etapa de reflexión y transformación personal, la película interpreta a una directora diagnosticada con cáncer de mama en París, una historia que resuena con su vida, ya que en 2013 se sometió a una doble mastectomía preventiva tras descubrir que era portadora del gen BRCA1, y en 2007 perdió a su madre a causa de cáncer de mama y ovarios.