El hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt que no ha cortado la relación con la familia del actor

Desde su separación de Angelina Jolie, Brad Pitt ha atravesado una compleja relación con los seis hijos que comparte con la actriz; sin embargo, en medio del distanciamiento que ha marcado sus vínculos familiares en los últimos años, uno de ellos parece mantener un lazo con el entorno paterno.

Se trata de Pax Jolie-Pitt, de 22 años, quien fue adoptado por Angelina en Vietnam cuando tenía tres años, y aunque su relación con Brad sería distante, fuentes cercanas aseguran que el joven continúa en contacto y conserva una estrecha relación con algunos miembros de la familia del actor.

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El hijo de Angelina Jolie que mantiene contacto con la familia de Brad Pitt a pesar de su distanciamiento

De acuerdo con el medio Page Six, Pax asistió recientemente a una celebración familiar por el compromiso de su prima Sydney Pitt, donde se encontró con la hermana del actor, Julie Pitt Neal, además de convivir con otros familiares.

Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que esto no implica una reconciliación con Brad, ya que su relación sigue siendo distante y el contacto se mantiene principalmente con la familia extendida.

El hijo de Angelina Jolie que mantiene contacto con la familia de Brad Pitt a pesar de su distanciamiento Getty Images

La complicada relación de Brad Pitt con sus hijos

El encuentro de Pax con su familia paterna, ocurre en un momento donde varios de sus hermanos han decidido eliminar el apellido de Brad de su nombre oficial, luego de que los actores finalmente firmaran el divorcio en 2024.

Shiloh eliminó legalmente “Pitt” de su nombre en 2024, mientras que Zahara y Maddox también han dejado de utilizarlo. Por su parte, Knox y Vivienne han comenzado a presentarse únicamente con el apellido Jolie en algunos eventos y espacios públicos.

Sin embargo, y a pesar del distanciamiento con varios de sus hijos, Brad mantiene la esperanza de recuperar la relación con ellos, pues aunque ha preferido mantener esta situación en privado, muchos aseguran que las circunstancias le afectan y le parecen dolorosas.

Por otra parte, Pax siempre se ha mostrado a favor de su madre Angelina, y aunque prefiere estar lejos de los reflectores de Hollywood, en algunas ocasiones la acompaña a eventos importantes para la actriz.