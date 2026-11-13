Luis de Llano responde a Sasha Sokol tras rechazar su disculpa pública: qué dijo

Luis de Llano volvió a pronunciarse sobre el proceso legal que enfrenta con Sasha Sokol. Este viernes, el productor difundió un nuevo video en el que defendió el mensaje de perdón público que había compartido días antes, luego de que la cantante señalara que sus palabras no correspondían con lo establecido en la sentencia judicial.

La nueva declaración llega después de que Sokol cuestionara públicamente el contenido de la disculpa y anunciara que incorporaría a su defensa a un equipo de abogados especializados en materia penal.

¿Qué dijo Luis de Llano sobre Sasha Sokol en su nuevo video?

A través de un comunicado difundido en video, el productor sostuvo que el perdón público que ofreció el pasado 5 de noviembre cumple con lo establecido por las autoridades judiciales.

En su declaración aseguró que “el perdón público emitido se ajusta a la sentencia ratificada”, rechazando así los señalamientos de la cantante sobre un presunto nuevo incumplimiento.

De Llano también hizo una distinción entre ofrecer una disculpa y cumplir con la medida de reparación ordenada por el tribunal, argumentando que la resolución judicial establece específicamente la obligación de emitir un perdón público.

El productor defendió el contenido de su primer mensaje y cuestionó las observaciones realizadas por Sokol y su representación legal.

¿Por qué Luis de Llano no mencionó la edad de Sasha Sokol?

Uno de los principales cuestionamientos de la cantante fue que el video difundido el 5 de noviembre omitió reconocer expresamente que ella tenía 14 años cuando comenzaron los hechos y que, por su edad, no podía consentir una relación con el productor, quien entonces tenía 39 años.

En su nueva declaración, De Llano argumentó que incluir esa información habría representado, desde su perspectiva, un intento de autoincriminación y una confesión coaccionada.

También justificó que no mencionara a los padres de la cantante, al considerar que no forman parte de la controversia jurídica. Estas explicaciones forman parte de la postura del productor y no significan que las autoridades hayan determinado que su mensaje cumple con los términos de la sentencia.

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¿Qué respondió Sasha Sokol a la disculpa de Luis de Llano?

El 5 de noviembre, después de que el productor difundiera un video solicitando perdón públicamente, Sasha Sokol utilizó sus redes sociales para explicar por qué consideraba que el mensaje no cumplía con lo ordenado por el tribunal.

La cantante señaló que el texto de la disculpa había quedado firme desde enero de 2026 y que debía reconocer tres aspectos fundamentales: que ella no podía consentir una relación a los 14 años, que existía una posición de poder por parte del productor y que sus padres no fueron cómplices.

Sokol también recordó que la sentencia establece restricciones sobre las declaraciones públicas que De Llano puede realizar acerca de ella, salvo en los términos autorizados judicialmente. Ante esta situación, anunció que el despacho Zinser y Asociados se incorporaría a su representación legal en materia penal.

¿En qué va el caso legal de Sasha Sokol y Luis de Llano?

El conflicto judicial comenzó en 2022, cuando Sasha Sokol decidió emprender acciones legales después de que Luis de Llano hablara públicamente sobre el vínculo que mantuvieron durante la década de los ochenta, cuando ella era menor de edad.

En 2023, una jueza emitió una sentencia favorable a la cantante por daño moral. Posteriormente, el productor recurrió a distintas instancias judiciales para impugnar la resolución. En junio de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó el amparo solicitado por De Llano, dejando firme la sentencia civil.

Entre las medidas de reparación se encuentran una indemnización económica, la publicación de una disculpa pública y restricciones relacionadas con nuevas declaraciones sobre la cantante.

Hasta ahora, no se ha informado de una nueva resolución judicial que determine si el perdón público difundido por el productor satisface las condiciones establecidas en la sentencia.