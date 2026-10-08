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¿Quién es Beto Montenegro? El venezolano que conquistó el corazón de Ana de Armas

Ana de Armas llegó a la Semana de la Moda de París de la mano de Beto Montenegro, haciendo oficial su romance con el músico venezolano.

Octubre 08, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Quién es Beto Montenegro? El venezolano que conquistó el corazón de Ana de Armas

¿Quién es Beto Montenegro? El venezolano que conquistó el corazón de Ana de Armas

Getty Images

Ana de Armas vuelve a estar ilusionada y muy enamorada, tras su mediática relación con Tom Cruise, la actriz española se encuentra de romance con el músico velenezolano, Beto Montenegro, con quien ha sido vista en diferentes ocasiones durante las últimas semanas.

Ana confirmó su relación con el músico durante la Semana de la Moda de París, donde ambos llegaron muy sonrientes y tomados de la mano para disfrutar del desfile de Louis Vuitton, firma de la que la actriz es embajadora.

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¿Quién es Beto Montenegro, el novio de Ana de Armas?

Su nombre completo es Alberto “Beto” Montenegro y nació el 21 de enero de 1989 en Caracas, Venezuela, tiene 37 años y desde 2015 vive en la Ciudad de México, aunque su carrera musical lo ha llevado a pasar buena parte del tiempo viajando por diferentes países.

En 2007 fundó Rawayana junto a sus amigos Andrés “Fofo” Story, Alejandro “Abeja” Abeijón y Antonio “Tony” Casas, una agrupación que comenzó a construir una identidad propia a partir de una mezcla de reggae, funk, soul, rock, pop y sonidos caribeños, una propuesta que sus integrantes han definido como “trippy pop”.

En 2025, hicieron historia al convertirse en el primer grupo venezolano en ganar un Grammy a Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo por ¿Quién trae las cornetas?

¿Cómo comenzó la historia de amor de Ana de Armas y Beto Montenegro?

Los rumores de romance surgieron en el verano de 2026, cuando Ana de Armas y Beto Montenegro fueron vistos juntos en Madrid, incluso disfrutando de un concierto de Rubén Blades, y poco después, fueron fotografiados durante unas vacaciones en Formentera, donde protagonizaron muestras de cariño que confirmaron que entre ellos había algo más que una amistad.

En septiembre, Ana también fue vista apoyando a Beto durante una presentación de Rawayana en Londres, disfrutando del concierto desde una zona cercana al escenario; sin embargo, fue en octubre cuando ambos decidieron dejar atrás la discreción.

Ana y Beto llegaron juntos al desfile de Louis Vuitton en París, sonrientes y tomados de la mano, protagonizando su primera aparición pública como pareja en un evento oficial.

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