Miley Cyrus y Maxx Morando ya son marido y mujer. La cantante estadounidense y el baterista de la banda Liily celebraron su boda el este sábado en Palm Springs, California, en una ceremonia íntima que reunió a sus familiares y amigos más cercanos.

Después de cinco años de relación y casi uno de compromiso, la pareja eligió una celebración alejada de las grandes producciones de Hollywood, pero llena de detalles especiales. El escenario fue la antigua residencia de Frank Sinatra, donde un jardín, una piscina y una espectacular decoración floral acompañaron el intercambio de votos.

La intérprete de Flowers también sorprendió con un vestido de novia de seda blanca que combinó líneas minimalistas con una espalda descubierta, mientras que Morando eligió un traje negro clásico.

¿Cómo fue la boda de Miley Cyrus y Maxx Morando?

La pareja se casó en una ceremonia al aire libre en Palm Springs, uno de los destinos más emblemáticos de California por su arquitectura, sus paisajes desérticos y su historia vinculada con las estrellas de Hollywood.

De acuerdo con los detalles publicados sobre el enlace, Miley y Maxx intercambiaron sus votos junto a una piscina, bajo un arco de flores blancas rodeado de velas. La decoración apostó por una paleta luminosa y romántica, con arreglos florales que enmarcaron el espacio sin restarle protagonismo al entorno.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió durante los votos matrimoniales, cuando la cantante fue fotografiada visiblemente conmovida frente a su ahora esposo. La ceremonia fue oficiada por Wayne Coyne, vocalista de The Flaming Lips y colaborador musical de Miley Cyrus, un detalle que hizo todavía más personal la celebración.

José Villa

El vestido de novia de Miley Cyrus: seda blanca, espalda descubierta y una larga cola

Para su boda, Miley Cyrus eligió un vestido blanco de seda con manga larga, drapeados y una silueta fluida.

El diseño destacó por su pronunciado escote en la espalda y una larga cola que aportó movimiento y dramatismo sin recurrir a bordados excesivos o aplicaciones llamativas.

La cantante completó su estilismo con zapatos blancos de punta y un recogido relajado que dejó algunos mechones sueltos alrededor del rostro.

La elección reflejó una estética nupcial elegante y contemporánea, en la que la textura del tejido y la construcción del vestido fueron los elementos principales.

Por su parte, Maxx Morando llevó un traje negro con una flor blanca en la solapa, manteniendo una imagen clásica que armonizó con la decoración de la ceremonia.

José Villa

La antigua mansión de Frank Sinatra, el escenario de la boda

Uno de los detalles más especiales de la celebración fue el lugar elegido por la pareja.

La boda se realizó en la antigua residencia de Frank Sinatra en Palm Springs, una propiedad vinculada con la historia del entretenimiento estadounidense y el estilo de vida de mediados del siglo XX.

Conocida por su arquitectura y su conexión con la época dorada de Hollywood, la residencia ofreció un escenario especialmente significativo para dos músicos. El jardín y la piscina se convirtieron en el centro de la ceremonia, mientras que las flores blancas y las velas aportaron un ambiente íntimo.

MILEY CYRUS CRYING WHILE GETTING MARRIED OH MY GOD 🥹 pic.twitter.com/gxK4ortjpL — Miley Official (@MileyCyrusBz) November 22, 2026

La elección del lugar también reflejó la intención de Miley y Maxx de celebrar su matrimonio en un entorno privado, sin recurrir a una boda multitudinaria.

¿Quiénes asistieron a la boda de Miley Cyrus?

Entre los invitados estuvieron varios integrantes de la familia de la cantante. Su madre, Tish Cyrus, asistió acompañada de su esposo, Dominic Purcell, mientras que su padre, Billy Ray Cyrus, estuvo presente con Elizabeth Hurley. También acudió Noah Cyrus, hermana menor de Miley.

La lista de asistentes fue reducida y estuvo integrada principalmente por familiares y amigos cercanos, de acuerdo con los reportes publicados tras la ceremonia. La pareja mantuvo los preparativos en privado y evitó revelar anticipadamente demasiados detalles de la celebración.

Los detalles de la cena previa a la boda de Miley Cyrus

Las celebraciones comenzaron antes del intercambio de votos. La noche previa, la pareja organizó una cena de ensayo en la que algunos invitados pudieron disfrutar de una ambientación romántica con arreglos florales y velas. Uno de los elementos que llamó la atención fue el menú personalizado con las iniciales «M+M», una referencia a los nombres de Miley y Maxx.

Las primeras imágenes de esta reunión circularon en redes sociales y anticiparon el estilo de la boda: una celebración íntima, con detalles cuidadosamente elegidos y una estética que combinó sencillez y sofisticación.

¿Cómo fue la propuesta de matrimonio de Maxx Morando a Miley Cyrus?

El compromiso de la pareja se conoció en diciembre de 2025, después de que Miley apareciera públicamente con un anillo de diamantes.

Maxx Morando le había pedido matrimonio durante un viaje a Japón, en un jardín privado del hotel donde se hospedaban en Kioto.

La cantante explicó posteriormente que la propuesta consiguió sorprenderla, algo que consideraba difícil debido a su personalidad y su preferencia por tener las situaciones bajo control.

El anillo fue diseñado especialmente para la ocasión por la joyera Jacquie Aiche, con un diamante de corte cojín sobre una banda ancha de oro amarillo de 14 quilates. Casi un año después, la pareja decidió celebrar su matrimonio en California.

Miley Cyrus asistió a los Grammy acompañada de su novio Maxx Morando Getty

El segundo matrimonio de Miley Cyrus

Esta es la segunda ocasión en la que Miley Cyrus contrae matrimonio. La cantante estuvo casada anteriormente con el actor australiano Liam Hemsworth, con quien celebró una ceremonia privada en diciembre de 2018.

La pareja se separó en 2019 y su divorcio quedó finalizado en enero de 2020. Años después, Miley encontró una nueva relación con Maxx Morando, con quien ha compartido tanto su vida personal como distintos proyectos musicales.

Su boda llega además en una fecha especial: apenas dos días antes del cumpleaños número 34 de la cantante, que se celebra el 23 de noviembre.

Con una ceremonia marcada por la música, la historia de Hollywood y una estética nupcial de lujo discreto, Miley Cyrus y Maxx Morando comienzan una nueva etapa juntos.