Guillermo Ochoa, conocido como Memo Ochoa, es uno de los porteros mexicanos más reconocidos a nivel internacional, su talento y destacadas atajadas, especialmente en los Mundiales, lo convirtieron en una de las figuras más recordadas de la Selección Mexicana.

Con una carrera que abarca más de dos décadas, el guardameta ha jugado en importantes clubes de México y Europa, además de representar al país en varias Copas del Mundo, pero más allá de su faceta deportiva, también ha construido una familia junto a la modelo y empresaria Karla Mora, con quien tiene tres hijos.

¿Quién es Memo Ochoa y cómo comenzó su carrera en el futbol mexicano?

Guillermo Ochoa Magaña nació el 13 de julio de 1985 en Guadalajara, Jalisco, y fue un futbolista profesional que se desempeñó como portero y que destacó por sus reflejos, capacidad de reacción y actuaciones en competencias internacionales.

Debutó en Primera División con el Club América en 2004, cuando tenía 18 años, y su talento y seguridad bajo los tres palos le permitieron ganarse rápidamente la titularidad y convertirse en una de las figuras del equipo azulcrema.

Durante su primera etapa con el América consiguió el título del Clausura 2005 y participó en la obtención de la Copa de Campeones de la Concacaf de 2006, además de sus primeras convocatorias para la selección Mexicana.

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¿Quién es Memo Ochoa y cómo comenzó su carrera en el futbol mexicano? Instagram/@yosoy8a

La trayectoria de Memo Ochoa en el futbol europeo

En 2011, tras consolidarse con el América, Memo Ochoa dio el salto al futbol europeo al fichar por el AC Ajaccio de Francia, iniciando una etapa que lo llevó a jugar en distintas ligas del continente.

Estos fueron los clubes que formaron parte de su recorrido internacional:

AC Ajaccio (Francia) : llegó en 2011 y permaneció hasta 2014. Se convirtió en el primer portero mexicano en jugar en la primera división francesa.

: llegó en 2011 y permaneció hasta 2014. Se convirtió en el primer portero mexicano en jugar en la primera división francesa. Málaga (España) : se incorporó en 2014, aunque tuvo que competir por la titularidad.

: se incorporó en 2014, aunque tuvo que competir por la titularidad. Granada (España) : durante la temporada 2016-2017 encontró mayor continuidad y disputó numerosos encuentros.

: durante la temporada 2016-2017 encontró mayor continuidad y disputó numerosos encuentros. Standard de Lieja (Bélgica) : llegó en 2017 y consiguió la Copa de Bélgica en 2018.

: llegó en 2017 y consiguió la Copa de Bélgica en 2018. Club América (México) : regresó en 2019 y permaneció hasta 2022, cuando emprendió nuevamente el camino hacia Europa.

: regresó en 2019 y permaneció hasta 2022, cuando emprendió nuevamente el camino hacia Europa. Salernitana (Italia) : jugó en la Serie A italiana, donde destacó por sus intervenciones y experiencia.

: jugó en la Serie A italiana, donde destacó por sus intervenciones y experiencia. AVS Futebol (Portugal) : formó parte de este equipo durante la temporada 2024-2025.

: formó parte de este equipo durante la temporada 2024-2025. AEL Limassol (Chipre): fue su último club antes de anunciar su retiro del futbol profesional en julio de 2026.

Memo Ochoa en la Selección Mexicana

Memo Ochoa debutó con la Selección Mexicana en 2005 y se convirtió en uno de sus jugadores más reconocidos. A lo largo de su trayectoria fue convocado a seis Copas del Mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y México, Estados Unidos y Canadá 2026.

A lo largo de más de 20 años de carrera, el guardameta acumuló títulos y reconocimientos tanto en el futbol de clubes como en competencias internacionales.

Entre sus principales logros destacan:

Campeón de Liga MX : consiguió el título del Clausura 2005 con el Club América.

: consiguió el título del Clausura 2005 con el Club América. Campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf : levantó el trofeo con América en 2006.

: levantó el trofeo con América en 2006. Copa de Bélgica : ganó este campeonato con el Standard de Lieja en 2018.

: ganó este campeonato con el Standard de Lieja en 2018. Seis títulos de Copa Oro : formó parte de las selecciones mexicanas campeonas en 2009, 2011, 2015, 2019, 2023 y 2025.

: formó parte de las selecciones mexicanas campeonas en 2009, 2011, 2015, 2019, 2023 y 2025. Medalla de bronce olímpica : consiguió este reconocimiento con México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, celebrados en 2021.

: consiguió este reconocimiento con México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, celebrados en 2021. Liga de Naciones de la Concacaf: formó parte del equipo mexicano campeón de la edición 2024-2025.

Después de participar en el Mundial de 2026, Memo Ochoa anunció oficialmente su retiro del futbol profesional el 22 de julio de ese año, poniendo fin a una trayectoria de 22 años.

¿Quién es Memo Ochoa y cómo comenzó su carrera en el futbol mexicano? Instagram/@Yosoy8a

Karla Mora, quién es la esposa de Memo Ochoa y cómo es su vida familiar

En el terreno personal, Memo Ochoa ha compartido gran parte de su vida con Karla Mora, una modelo y empresaria mexicana originaria de Guadalajara, Jalisco, a quien conoció antes del Mundial de Sudáfrica 2010, gracias a amigos en común.

La pareja comenzó una relación, y tras varios años juntos, Guillermo y Karla se casaron en julio de 2017 durante una ceremonia celebrada en Ibiza, España.

Con el tiempo, la pareja formó una familia con la llegada de sus tres hijos: Lucciana, nacida en 2013; Guillermo, quien llegó al mundo en 2015, y Karla, la menor de la familia, nacida en 2019.