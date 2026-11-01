El Gran Premio de México 2026 quedará marcado en la historia de la Fórmula 1. Andrea Kimi Antonelli, piloto italiano de Mercedes-AMG Petronas, se coronó campeón mundial a los 20 años y 68 días, convirtiéndose en el piloto más joven en conquistar el título de la máxima categoría del automovilismo.

El italiano aseguró el campeonato este domingo 1 de noviembre, tras finalizar en la tercera posición de la carrera celebrada en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. Un resultado suficiente para consolidar su ventaja en la clasificación y conseguir su primer título mundial.

Kimi Antonelli hace historia en el Gran Premio de México 2026: es el campeón más joven de la Fórmula 1 IG: @Kimi.Antonelli

¿Quién es Kimi Antonelli, el nuevo campeón mundial de Fórmula 1?

Andrea Kimi Antonelli nació el 25 de agosto de 2006 en Bolonia, Italia. Desde sus primeros años en el karting destacó como una de las grandes promesas del automovilismo europeo, acumulando títulos antes de avanzar rápidamente por las categorías de formación.

Su talento lo llevó a integrarse al programa de jóvenes pilotos de Mercedes, escudería que apostó por él como una de las figuras de su nueva generación. En 2025 debutó oficialmente en la Fórmula 1 con Mercedes, ocupando el asiento que había dejado Lewis Hamilton tras su salida hacia Ferrari.

Apenas en su segunda temporada en la máxima categoría, Antonelli consiguió el campeonato mundial.

¿Quién es Kimi Antonelli, el nuevo campeón mundial de Fórmula 1? IG: @Kimi.Antonelli

Kimi Antonelli supera el récord de Sebastian Vettel en México 2026

Con 20 años y 68 días, Antonelli estableció un nuevo récord de precocidad en la Fórmula 1. Hasta ahora, la marca pertenecía al alemán Sebastian Vettel, quien se convirtió en campeón mundial en 2010 a los 23 años y 134 días, cuando competía para Red Bull Racing.

La conquista del italiano no solo representa un logro personal, sino también un momento significativo para Mercedes, que vuelve a celebrar un campeonato de pilotos con una de sus apuestas más jóvenes.

Kimi Antonelli supera el récord de Sebastian Vettel en México 2026 IG: @Kimi.Antonelli

El Autódromo Hermanos Rodríguez fue testigo de uno de los acontecimientos más importantes de la temporada 2026. Ante miles de aficionados, Kimi Antonelli consiguió asegurar matemáticamente el campeonato mundial, llevando el nombre de México a la historia de la Fórmula 1.

La celebración del italiano marca el comienzo de una nueva etapa para el deporte, con una generación de pilotos jóvenes que busca consolidarse entre las grandes figuras del automovilismo internacional.