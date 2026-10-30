¿Cuántos kilos puede perder un piloto de Fórmula 1 durante una carrera?

Aunque no lo veamos, conducir un monoplaza de Fórmula 1 puede también impactar en los cuerpos de los pilotos, ya que se enfrentas a condiciones físicas tan exigentes que pueden perder varios kilos durante una sola carrera.

Las temperaturas dentro del vehículo, la fuerza que deben soportar en cada curva y la concentración es necesaria para conducir a velocidades extraordinarias convierten cada Gran Premio en una verdadera prueba de resistencia.

Pero ¿cuánto peso pueden perder realmente y qué sucede con su cuerpo después de cruzar la línea de meta?

¿Cuántos kilos pierde un piloto de Fórmula 1 en una carrera?

De acuerdo con información publicada por la propia Fórmula 1 en su artículo FIT FOR F1: Why nutrition is so important for Formula 1 drivers, los competidores puede perder entre dos y cuatro kilos de líquidos durante una carrera, todo dependiendo de las condiciones climáticas y la exigencia física del circuito.

Es importante mencionar que la pérdida de peso no corresponde a una reducción de grasa corporal, sino principalmente al agua que el organismo elimina mediante la sudoración para regular su temperatura.

El único piloto que ha hablado abiertamente sobre esta situación es George Russell, quien durante una rueda de prensa previa al Gran Premio de Singapur de 2024, explicó que las condiciones de calor y humedad pueden provocar que los pilotos pierdan casi cuatro kilos de líquidos durante aproximadamente una hora y media de competencia.

Por su parte, Carlos Sainz también ha compartido que, en su caso, suele perder entre uno y dos kilos por carrera, una diferencia que demuestra cómo influyen las características físicas de cada piloto y las condiciones en las que compite.

¿Por qué los pilotos de Fórmula 1 pierden tanto peso?

El interior de un monoplaza puede alcanzar temperaturas superiores a los 50 grados Celsius, especialmente en circuitos con condiciones climáticas extremas.

A esto se suma el equipo que traen puesto de protección como el casco, los guantes, la ropa interior ignífuga y el traje de competición. Este diseño añade una barrera entre el cuerpo y el ambiente.

Durante aproximadamente dos horas, los pilotos permanecen sometidos a un esfuerzo físico constante. Cada frenada, aceleración y cambio de dirección exige fuerza muscular, especialmente en el cuello, los brazos y el abdomen.

¿Qué pasa con el cuerpo de un piloto durante una carrera?

No solo el calor exige a su fisonomía, también las fuerzas de aceleración multiplican la carga que percibe su cuerpo durante las curvas y frenadas.

Por esta razón, entrenan de manera específica los músculos del cuello, la resistencia cardiovascular y la capacidad de mantener la concentración bajo presión.

La pérdida excesiva de líquidos también puede afectar sus reflejos, favorecer la aparición de calambres y dificultar la concentración, algo especialmente delicado en un deporte donde una fracción de segundo puede marcar la diferencia.

El piloto aseguró que aún no tiene pensado retirarse Getty

¿Cómo se hidratan los pilotos de Fórmula 1?

Los pilotos siguen estrategias de hidratación y alimentación que deben responder a las condiciones particulares de cada circuito. Algunos monoplazas cuentan con sistemas que permiten beber líquidos mediante un tubo conectado al casco, pero el uso puede variar según el piloto y el equipo.

Una vez terminada la competencia, la recuperación de líquidos y electrolitos se vuelve prioritaria. Los especialistas de cada escudería evalúan las necesidades de los pilotos para ayudarlos a recuperar su equilibrio físico.

¿Por qué pesan a los pilotos después de cada carrera?

¿Haz llegado a ver a un piloto subirse a una báscula? Bueno, esto sucede siempre inmediatamente después de abandonar su automóvil y existe una razón que va más allá de conocer cuánto peso perdió.

La Fórmula 1 establece requisitos técnicos relacionados con el peso mínimo del piloto y su equipamiento, por lo que el pesaje forma parte de las verificaciones reglamentarias.

Al mismo tiempo, comparar los registros de peso permite a los equipos estimar la pérdida de líquidos y orientar el proceso de recuperación. Este procedimiento es una muestra de cómo cada detalle, incluso el peso corporal, tiene importancia dentro de la máxima categoría del automovilismo.

La preparación física: el entrenamiento detrás de la velocidad

Lejos de limitarse a practicar en simuladores o perfeccionar sus habilidades al volante, los pilotos de Fórmula 1 siguen programas de entrenamiento que incluyen fuerza, resistencia, coordinación y ejercicios para adaptarse al calor.

La alimentación y el descanso también desempeñan un papel esencial, especialmente durante una temporada que implica constantes viajes y cambios de clima.

Así, detrás de cada victoria y cada celebración en el podio existe un trabajo físico que pocas veces recibe la misma atención que la velocidad de los automóviles.