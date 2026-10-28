¿De cuánto es la fortuna de Sergio “Checo” Pérez, piloto mexicano de la F1 2026?

Sergio ‘Checo’ Pérez tiene un nuevo motivo para celebrar en la semana de su Gran Premio de casa. El piloto mexicano continuará con Cadillac en la Fórmula 1 hasta, al menos, 2029, luego de que la escudería estadounidense anunciara la extensión de su contrato este miércoles 28 de octubre, antes del Gran Premio de la Ciudad de México.

La noticia confirma la apuesta de ambas partes por un proyecto a largo plazo en la máxima categoría del automovilismo. También vuelve a poner el foco en la trayectoria profesional y el patrimonio del tapatío, quien ha construido una carrera internacional que le ha permitido consolidarse como uno de los pilotos mexicanos más reconocidos y con mayor proyección comercial.

¿Cuánto dinero tiene Checo Pérez?

Aunque Sergio Pérez no ha hecho pública una cifra oficial sobre su patrimonio, estimaciones de sitios especializados en las finanzas de celebridades, como Celebrity Net Worth, sitúan su fortuna alrededor de los 50 millones de dólares.

Esta cantidad debe entenderse como una estimación, no como un dato confirmado por el piloto ni como un registro auditado de sus activos. Su patrimonio se relaciona principalmente con los ingresos acumulados durante su trayectoria en la Fórmula 1, además de sus acuerdos comerciales, patrocinios e inversiones.

A lo largo de su carrera, Checo ha competido para escuderías como Sauber, McLaren, Force India, Racing Point y Red Bull, antes de incorporarse al proyecto de Cadillac en 2026. Sus contratos con equipos de primer nivel y su presencia en el mercado mexicano e internacional han contribuido a consolidar su valor comercial.

Checo Pérz mantiene contratos comerciales con importantes compañías. Agustin Cuevas/Getty Images

El nuevo contrato de Checo Pérez con Cadillac hasta 2029

Cadillac confirmó que Pérez permanecerá en el equipo hasta, al menos, 2029. La renovación llega en el primer año de la escudería estadounidense en la Fórmula 1 y representa una señal de continuidad en una etapa en la que el equipo busca desarrollar su competitividad.

“Unirme al Cadillac Formula 1 Team desde el primer día fue un proyecto en el que realmente creí, y extender mi compromiso se siente como una continuación natural de este capítulo”, expresó en declaraciones difundidas por la escudería.

El mexicano también reconoció que construir un equipo de Fórmula 1 desde cero requiere tiempo, trabajo y paciencia, y aseguró estar comprometido con la siguiente etapa del proyecto.

La continuidad del piloto resulta relevante para Cadillac, que busca aprovechar su experiencia en la categoría y su conocimiento técnico para avanzar en el desarrollo del monoplaza. Para Pérez, el acuerdo supone estabilidad deportiva después de su salida de Red Bull y su regreso a la parrilla en 2026.

Checo Pérez renovó su contrato con Cadillac hasta, al menos, 2029. Manuel Velasquez/Getty Images

Los patrocinios y negocios que contribuyen a su patrimonio

Los salarios y bonificaciones vinculados a su desempeño en la Fórmula 1 constituyen una parte importante de los ingresos de Checo, pero no son su única fuente económica.

A lo largo de los años, el piloto ha mantenido vínculos comerciales con marcas como Telcel, Telmex y otras compañías que han acompañado distintas etapas de su carrera. Estos acuerdos contribuyen al valor de su imagen, aunque sus montos y condiciones no siempre se hacen públicos.

Pérez también ha explorado oportunidades de inversión y negocios fuera de las pistas, entre ellos proyectos relacionados con el sector automotriz y otras iniciativas empresariales. Sin embargo, no existe un desglose público completo que permita determinar cuánto aporta cada actividad a su patrimonio actual.

Una nueva etapa en la Fórmula 1

La renovación con Cadillac marca un nuevo capítulo para el mexicano, que se prepara para correr ante sus aficionados en el Gran Premio de la Ciudad de México. El acuerdo garantiza su permanencia en el proyecto estadounidense durante las próximas temporadas y refuerza la apuesta de la escudería por construir una estructura competitiva a largo plazo.

Mientras continúa su carrera en la Fórmula 1, la fortuna estimada de Checo Pérez refleja años de contratos deportivos, patrocinios y actividades comerciales. La cifra exacta, sin embargo, permanece en el terreno de las estimaciones, ya que el piloto no ha revelado públicamente el valor total de sus bienes e inversiones.

