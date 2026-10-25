Arturo Elías Slim y Paula Albarrán celebran su boda: los detalles de una noche inolvidable

Arturo Elías Slim y Paula Albarrán ya dieron el ‘sí, acepto’ en una íntima ceremonia llevada a cabo en la Ciudad de México. El amor fue el gran protagonista de uno de los acontecimientos sociales más destacados de este fin de semana y una de nuestras parejas favoritas ya son marido y mujer.

Después de una historia de amor que han mantenido lejos de los reflectores y de una romántica propuesta de matrimonio en Nueva York, Arturo Elías Slim y Paula Albarrán dieron el siguiente paso en su relación en una boda en donde la tradición, la elegancia y los detalles especiales estuvieron presentes.

A pesar de que los recién casados se han caracterizado por mantener su vida privada con discreción, las primeras imágenes y detalles de la boda han sido compartidos por algunos de sus invitados.

¿Cuándo y dónde celebraron su boda Arturo Elías Slim y Paula Albarrán?

Este sábado 24 de octubre Arturo Elías y Paula celebraron su matrimonio teniendo como escenario el histórico Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Este emblemático recinto, fue el escenario elegido para celebrar una unión llena de amor y que reunió a sus seres queridos. Uno de los momentos más románticos de la noche llegó durante el primer baile de los recién casados, quienes eligieron Strangers in the Night, el clásico de Frank Sinatra, para inaugurar esta nueva etapa de su historia.

Para la ocasión, Paula apostó por un vestido de novia con escote strapless y líneas elegantes, mientras que Arturo eligió un esmoquin clásico, una combinación que reflejó el estilo atemporal de la celebración.

¿Quiénes fueron los invitados a la boda de Arturo Elías Slim y Paula Albarrán?

A través de las redes sociales, algunos invitados compartieron imágenes y momentos de la celebración, ofreciendo los primeros vistazos de una boda que, pese a la discreción de sus protagonistas, despertó gran interés.

Entre los asistentes destacó la familia Slim, así como Sebastián Yatra, Oso Trava, Lucila Mangino, Bárbara Tijerina y Eugenia Rodríguez Cantú.

Esta última estuvo presente durante la ceremonia religiosa, aunque posteriormente tuvo que regresar a Monterrey con motivo del nacimiento de su sobrina Raquel, hija del gobernador de Nuevo León, Samuel García.

¿Cuándo se comprometieron Arturo Elías Slim y Paula Albarrán?

Antes de su boda en México, la pareja vivió otro momento importante de su historia en Nueva York. Fue en noviembre de 2025 cuando Arturo Elías Slim le propuso matrimonio a Paula Albarrán en Central Park, uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad.

La propuesta contó con la complicidad de Alexa Albarrán, hermana de Paula, quien participó en la sorpresa y capturó algunos de los momentos posteriores al compromiso.

Su relación comenzó gracias a una prima de Arturo, quien era amiga cercana de Paula y propició el encuentro entre ambos. Lo que inició como una conexión a través de amigos en común se convirtió, con el paso del tiempo, en una relación que los llevó a dar el siguiente paso.

Casi un año después de aquella propuesta en Nueva York, Arturo Elías Slim y Paula Albarrán celebraron su unión en la Ciudad de México, escribiendo un nuevo capítulo de una historia que ahora continúan como esposos.

¿Quiénes son Arturo Elías Slim y Paula Albarrán?

Arturo Elías Slim es el hijo mayor del empresario Arturo Elías Ayub y Johanna Slim Domit, además de nieto del empresario mexicano Carlos Slim Helú. Es hermano de Johanna y Alejandro Elías Slim.

Estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Anáhuac y ha desarrollado su carrera profesional en el sector empresarial y tecnológico. Tras formar parte de Claro Shop y del área de comercio electrónico de Grupo Sanborns, actualmente se desempeña como CEO de Todo en Uno, una compañía especializada en soluciones para el comercio electrónico.

Por su parte, Paula Albarrán ha construido su propio camino en el mundo del diseño y la creatividad. Estudió Arquitectura de Interiores en CENTRO y ha colaborado en el área creativa de Década Studio.

Además, es creadora de Second Story, una plataforma enfocada en dar una segunda vida a prendas y accesorios de lujo, una propuesta que conecta la moda con el consumo circular.

Juntos han formado una de las parejas jóvenes más discretas del círculo social mexicano, aunque a lo largo de su relación han compartido apariciones en acontecimientos como el Gran Premio de México y el Abierto Mexicano de Tenis.