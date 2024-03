¿Cómo es tener a Carlos Slim como suegro? Arturo Elías Ayub lo cuenta todo

Ser yerno de uno de los hombres más ricos e influyentes del mundo no es algo que cualquiera pueda experimentar. Arturo Elías Ayub, empresario y esposo de Johanna Slim Domit, ha tenido la oportunidad de conocer a Carlos Slim Helú no solo como jefe, sino también como suegro.

En una reciente entrevista con Yordi Rosado, Arturo Elías Ayub reveló cómo ha sido esta experiencia.

Carlos Slim Helú, sus enseñanzas en cada charla

Durante su charla con Yordi Rosado, Elías Ayub reveló cómo es tener una figura tan influyente como Carlos Slim en la familia. Describe su relación con Carlos Slim como una llena de orgullo y aprendizaje. Afirma que ha aprendido del ingeniero valores invaluables, como el amor a México, la honradez y la visión para los negocios.

“Me siento muy halagado porque he aprendido del ingeniero lo que no te imaginas”, comentó Elías Ayub en la entrevista. “Cada junta con Carlos Slim es echarte una verdadera maestría en Harvard.”

Trabajar con su suegro

El temor inicial de que el trabajo pudiera afectar su relación familiar se disipó rápidamente. Carlos Slim vio la oportunidad de fortalecer su vínculo al tener más tiempo para compartir y discutir ideas de negocios, así mejorar su relación a través de la colaboración profesional.

“Fíjate que fue una de las cosas que le dije cuando me invitó a chambear”, mencionó Arturo Elías Ayub. “Le dije: tenemos una relación padrísima y ahora vas a ser mi jefe y a ver si esa relación no se distorsiona un poco. Y me dijo, al revés, vamos a tener mucho más tiempo de estar juntos, de platicar cosas, de platicar las oportunidades de ver negocios, entonces al revés, esa relación se va a fortalecer, y fue lo que pasó.”

La filosofía de trabajo de Carlos Slim, meritocracia sobre nepotismo

Arturo Elías Ayub enfatizó la política de Carlos Slim respecto al trabajo en familia, donde la meritocracia prevalece sobre cualquier preferencia familiar.

Esta filosofía asegura que los miembros de la familia que deseen unirse al grupo empresarial deben demostrar su valía y pasión por su labor, para garantizar así tanto el desarrollo personal como el éxito empresarial. Es tan importante que sean capaces como que amen lo que hacen, si falta alguno de esos elementos, las cosas no terminan bien.

Según Arturo, esta estrategia no solo es justa sino también efectiva, pues permite que solo aquellos genuinamente capaces y comprometidos prosperen dentro de la organización.

Te puede interesar: Cameron Diaz anunció que se convirtió en mamá a los 51 años. ¿Cómo nació su hijo?

Te puede interesar: ¿Elena Larrea y Germán Larrea son parientes? Lo que se sabe de la relación familiar de la modelo y el magnate mexicano

La influencia de Carlos Slim en la filosofía empresarial de Arturo Elías Ayub

Finalmente, Arturo Elías Ayub habló sobre cómo la filosofía de negocios de Carlos Slim ha influenciado su propia manera de ver y entender el mundo empresarial. Esta influencia es tan significativa que ha permeado los libros de Arturo, donde busca compartir las enseñanzas de Slim con aspirantes a empresarios y aquellos interesados en el mundo de los negocios.

La capacidad de Carlos Slim Helú para analizar y responder a situaciones con una rapidez inigualable es, para Arturo, una prueba del genio empresarial de su suegro.

La experiencia de Arturo Elías Ayub al tener a Carlos Slim como suegro y jefe es única, combina desafíos profesionales con un profundo respeto y aprendizaje mutuo. A través de su relación, Arturo ha podido adentrarse en el mundo de los negocios bajo la tutela de uno de sus máximos exponentes, y a la vez consolidar una relación basada en el respeto, la meritocracia y el crecimiento personal y profesional.

Las enseñanzas de Slim, según Arturo, no solo han enriquecido su vida familiar sino que también han ampliado su enfoque empresarial, por lo cual busca compartir esta sabiduría a través de su obra literaria y su práctica profesional.