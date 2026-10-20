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EXCLUSIVA: María Bolio y el arte de volver a sí misma, así nació su segundo libro

A través de ejercicios sobre mente, cuerpo, corazón, sueños, dinero y relaciones, la cantante, autora y creadora de contenido presenta una guía de autoconocimiento que puede resultar útil para personas que atraviesan momentos de ansiedad o depresión.

Octubre 19, 2026 • 
Tania Franco
EXCLUSIVA: María Bolio y el arte de volver a sí misma, así nació su segundo libro

EXCLUSIVA: María Bolio y el arte de volver a sí misma, así nació su segundo libro

IG: @maria.bolio

Mejor conocida por su carrera musical, su creación de contenido y su podcast Seis de Copas, María Bolio es tan multifacética como honesta. En 2020 lanzó su primer libro, titulado 100 Formas de Crear, y hoy, a sus 26 años, regresa con su segunda obra: 100 Formas de Volver a Ti.

Cinco capítulos dedicados a aspectos fundamentales en la vida actual de María: Mente, Cuerpo, Corazón, Sueños y Relaciones. A lo largo de su carrera, ha sido vocera de importantes causas, especialmente de la prevención del suicidio. Por su amor a las manualidades y tras el éxito de su contenido sobre ellas durante la pandemia, María lanzó en 2026 un libro que refleja su presente, conservando el “100 formas de” como su sello.

Yo siempre he creído que las respuestas están dentro de ti. Me ilusiona pensar que, cuando hagan las actividades del libro, encuentren lo que buscan.
María Bolio
EXCLUSIVA: María Bolio y el arte de volver a sí misma, así nació su segundo libro

María Bolio y el arte de volver a sí misma, así nació su segundo libro

Cortesía

Para ella, este libro es una recopilación de todas las actividades que la han ayudado a volver a su centro en los momentos en los que no se siente bien. Esto tiene un impacto profundo en su audiencia, pues Bolio ha sido muy honesta acerca de cómo ha lidiado con la depresión.

Genuinamente, todas las actividades del libro son ejercicios que he hecho y que me han servido.
María Bolio
EXCLUSIVA: María Bolio y el arte de volver a sí misma, así nació su segundo libro

María Bolio y el arte de volver a sí misma, así nació su segundo libro

IG: maria.bolio

Su capítulo favorito y preguntas incómodas

Nos confesó que su capítulo favorito es el de los Sueños, siendo que cree firmemente en la manifestación. Además, muchos ejercicios abordan el amor propio, así como preguntas incómodas sobre la relación con el dinero desde la perspectiva de una mujer.

Hay un ejercicio que te invita a escribir cumplidos que no tienen que ver con el físico. Lo hice con un grupo de creadores que después se quedaron reflexionando.
María Bolio

En un año repleto de trabajo y en una etapa tan transformadora de su vida, se dedicó a regalarle a su audiencia un “pedacito” de sí misma, incorporando elementos musicales y de meditación que le resultaron sanadores.

EXCLUSIVA: María Bolio y el arte de volver a sí misma, así nació su segundo libro

EXCLUSIVA: María Bolio y el arte de volver a sí misma, así nació su segundo libro

Cortesía

En la portada están mi planta y mis colores favoritos, así como el maquillaje que me hago últimamente. Absolutamente todo lo que está ahí refleja mi esencia.
María Bolio

Iridia, su más reciente EP, es lo que ella describió como el soundtrack del libro. El proyecto cuenta una historia de amor de verano que, al final, te invita a volver la mirada hacia ti misma, dejando de poner a terceros en el centro para enfocarte en ti.

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Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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