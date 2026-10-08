Anne Carson: quién es la poeta que desafió las reglas de la literatura y conquistó el Nobel

Este 8 de octubre, Anne Carson, escritora y clasicista canadiense, fue reconocida con el Premio Nobel de Literatura 2026 por una obra que combina poesía, prosa y ensayo con referencias a los mitos clásicos.

La Academia Sueca le otorgó el galardón por “su obra audaz e inventiva que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea”.

A sus 76 años, Carson se consolida como una de las voces más singulares de la literatura contemporánea al recibir el máximo reconocimiento de las letras. La escritora se encontraba en Islandia cuando recibió la noticia y, según relató la secretaria permanente de la Academia Sueca, en ese momento estaba “escuchando el viento”.

Anne Carson gana el Premio Nobel de Literatura 2026

Carson destaca por un estilo híbrido que combina distintos géneros y formas, marcado por su interés por las palabras y su búsqueda constante de nuevos significados, se ha llevado además del reconocimiento, un premio económico de 12 millones de coronas suecas, que equivale a 1.2 millones de dólares aproximadamente.

Quién es Anne Carson, ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026

Nacida en Toronto, Canadá, en 1950, Anne Carson desarrolló desde muy joven una fascinación por las lenguas y la literatura de la Antigüedad, estudió Letras Clásicas en la Universidad de Toronto, donde obtuvo los grados de licenciatura, maestría y doctorado.

A lo largo de su carrera también ha sido profesora en distintas universidades de Canadá y Estados Unidos. Actualmente vive en Michigan, y desde 2022, posee la ciudadanía islandesa.

Es conocida por tener una personalidad reservada, de ahí que prefiera ofrecer entrevistas por correo electrónico y desde la comodidad de su hogar en Ann Arbor, donde reside con su esposo.

Los libros más importantes de Anne Carson

Aunque su obra es extensa, algunos títulos permiten acercarse a las distintas facetas de la escritora:

Eros the Bittersweet (1986): un ensayo sobre el amor y el deseo en la literatura griega antigua.

Autobiography of Red (1998): una novela en verso que reinventa el mito de Gerión.

The Beauty of the Husband (2001): una obra sobre el deseo, el matrimonio y la ruptura, presentada como un “ensayo ficticio en 29 tangos”.

Decreation (2005): un libro híbrido que combina poesía, prosa, guion y reflexión filosófica.

Nox (2010): una obra experimental relacionada con el duelo y la muerte de su hermano.

Red Doc (2013): continuación de Autobiography of Red.

Wrong Norma (2024): una colección que vuelve a mostrar su inclinación por mezclar géneros y formas literarias.

El Nobel reconoce la trayectoria de Carson y su manera de romper las fronteras entre géneros, pues su obra combina tradición clásica y recursos contemporáneos para crear una literatura experimental, difícil de clasificar y profundamente influyente.