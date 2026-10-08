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Anne Carson

Anne Carson, escritora canadiense, ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026

Anne Carson gana el Premio Nobel de Literatura 2026
Personalidades
Anne Carson: quién es la poeta que desafió las reglas de la literatura y conquistó el Nobel
La poeta canadiense, Anne Carson, fue reconocida este 8 de octubre con el Nobel de Literatura 2026, con una obra audaz y desafiante.
Octubre 08, 2026
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Melisa Velázquez