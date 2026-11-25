México se despide de la posibilidad de conquistar su quinta corona de Miss Universo 2026. María Vargas, representante de nuestro país en la edición número 75 del certamen internacional de belleza, quedó fuera de la competencia tras no avanzar en el segundo corte de clasificación.

La jalisciense consiguió posicionarse entre las 30 semifinalistas de la gran final, celebrada este 24 de noviembre en Puerto Rico. Sin embargo, su nombre no figuró entre las candidatas seleccionadas para continuar en la contienda.

¿En qué lugar quedó María Vargas en Miss Universo 2026?

María Vargas concluyó su participación dentro del Top 30 de Miss Universo 2026, sin que se haya anunciado una posición individual dentro de este grupo.

Su última aparición como candidata en la competencia fue durante la pasarela en traje de baño, una de las etapas decisivas de la ceremonia.

México se despide de la posibilidad de conseguir dos coronas consecutivas en Miss Universo

Con la eliminación de María Vargas, México tendrá que esperar una nueva edición para buscar su quinta corona internacional.

Hasta el momento, cuatro mexicanas han conquistado el título de Miss Universo: Lupita Jones en 1991, Ximena Navarrete en 2010, Andrea Meza en 2021 y Fátima Bosch en 2025.

¿Cuándo se sabrá si María Vargas clasificó en Miss Universo 2026? Miss Universe (IG)

Esta noche, la atención del público mexicano se centra ahora en la despedida de Fátima Bosch, quien entregará la corona y concluirá oficialmente su reinado.