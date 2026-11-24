La dinastía Aguilar ya tiene una nueva boda en el horizonte, pues Leonardo Aguilar, hijo del cantante de regional mexicano, Pepe Aguilar, ha sorprendido a sus seguidores al anunciar su compromiso con Adriana Caballero.

Adriana ha sido la novia de Leonardo durante varios años y han mantenido una relación de bajo perfil, por lo que la noticia de su compromiso ha sido recibida con sorpresa y emoción por parte de los fanáticos del cantante de 27 años.

Leonardo Aguilar anuncia su compromiso con Adriana Caballero Fridstein

Leonardo Aguilar dio a conocer la noticia de su compromiso a través de su perfil de Instagram, donde compartió en sus historias, una foto junto a su prometida, Adriana, quien presumía su hermoso anillo de compromiso.

El compromiso sorprendió porque apenas 13 días antes, el hermano de Ángela Aguilar había descartado la posibilidad de casarse, en una entrevista aseguró que, aunque está muy enamorado de Adriana y la ve como su futura esposa, aseguró que su prioridad era impulsar su carrera musical.

“Primero mi carrera”, expresó con firmeza Leonardo, cuando se le preguntó sobre sus planes de matrimonio. Dos días después repitió el mensaje: “Sigo muy enamorado”.

Sin embargo, la imagen que ha compartido, deja ver que sus planes de boda podrían dar un giro inesperado.

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Leonardo Aguilar anuncia su compromiso con Adriana Caballero Fridstein Instagram/@leonardoaguilaroficial

¿Quién es Adriana Caballero Fridstein, la prometida de Leonardo Aguilar?

Adriana Caballero Fridstein es originaria de Villahermosa, Tabasco, y ha desarrollado una trayectoria relacionada con el modelaje, la imagen pública y el asesoramiento personal.

Estudió la licenciatura en Imagen Pública y complementó su preparación con formación en teatro musical y estudios especializados en imagen y estilismo. Entre sus experiencias académicas destaca su capacitación en Elle Education, en Madrid.

Además de su faceta como modelo, Adriana es emprendedora y fundadora de Imagen a la Carta, un proyecto dedicado a ofrecer asesorías personalizadas para ayudar a las personas a encontrar un estilo que refleje su personalidad.

Leonardo Aguilar anuncia su compromiso con Adriana Caballero Fridstein Instagram/@imagenalacarta

La historia de amor de Leonardo Aguilar y Adriana Caballero

Aunque los primeros rumores sobre un posible romance surgieron después de que ambos fueran vistos en reuniones familiares, su relación comenzó a hacerse pública en abril de 2026.

En aquella ocasión, Leonardo compartió una fotografía junto a Adriana para felicitarla por su cumpleaños: “Feliz cumpleaños, mi chaparrita preciosa. Te amo”, escribió el cantante, dejando ver el vínculo sentimental que existe entre ellos.

Desde entonces, la pareja ha compartido algunos momentos juntos, aunque ha procurado mantener los detalles de su vida privada lejos de la exposición mediática.