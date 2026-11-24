La temporada de celebraciones decembrinas está por comenzar y Jennifer Lopez tiene la inspiración perfecta para quienes buscan un look elegante sin recurrir a las lentejuelas. La cantante apostó por un vestido negro de silueta estilizada que demuestra por qué esta pieza continúa siendo un imprescindible del guardarropa de fiesta.

Sin embargo, lo que hizo especialmente interesante su estilismo fue la manera de transformarlo con un abrigo voluminoso en tono beige, creando un contraste de texturas que aporta una dosis de glamour a una combinación clásica.

¿Cómo usar un vestido negro sin lentejuelas como Jennifer Lopez para la fiesta de fin de año del trabajo?

Jennifer Lopez eligió un vestido negro de silueta entallada y largo hasta los tobillos, con mangas cortas y un detalle de textura afelpada alrededor del escote.

La pieza también incorpora una pequeña abertura en la parte superior y un corte que acompaña las líneas del cuerpo.

El resultado es un diseño femenino y sofisticado que funciona especialmente bien para las celebraciones de fin de año, cuando buscamos prendas que puedan adaptarse tanto a una cena elegante como a una fiesta de trabajo.

El abrigo color beige con el que transformó su vestido negro

Si el vestido negro era la base de su estilismo, el abrigo fue el elemento encargado de elevarlo.

Jennifer Lopez complementó su look con un abrigo corto de apariencia de piel en tono beige, caracterizado por su volumen, mangas amplias y un cuello generoso que enmarca el rostro.

La combinación de ambas prendas crea un contraste interesante: mientras el vestido dibuja una silueta estilizada, el abrigo añade volumen en la parte superior y una textura que aporta profundidad al conjunto.

Además, la elección del beige suaviza el negro y aporta luminosidad, demostrando que los tonos neutros pueden resultar tan festivos como los acabados metálicos.

Para recrear esta combinación durante diciembre, una alternativa es elegir un abrigo de pelo sintético en tonos crema, camel o chocolate y llevarlo sobre un vestido negro midi.

Los accesorios que completaron el look de Jennifer Lopez

La cantante llevó zapatos negros de punta afilada y tacón delgado, una elección que mantiene la elegancia del vestido sin competir con el volumen del abrigo.

También incorporó un clutch rectangular de acabado brillante y textura de cocodrilo, además de anillos llamativos y pendientes discretos.

Los lentes de sol XL, con montura oscura, aportaron un aire de glamour que recuerda a los estilismos clásicos de las grandes estrellas de Hollywood.

En conjunto, los accesorios complementan la propuesta sin restar protagonismo a las dos prendas principales.

¿Cómo recrear el look de Jennifer Lopez?

La clave está en partir de un vestido negro de líneas sencillas y añadir una prenda exterior que transforme su apariencia.

Un vestido midi ajustado, combinado con un abrigo de pelo sintético y zapatos de tacón, puede funcionar para una cena de empresa o una celebración nocturna.

Si prefieres una propuesta más discreta, puedes sustituir el abrigo voluminoso por uno de lana estructurada en color camel.

También puedes adaptar los accesorios al tipo de evento: un clutch pequeño y pendientes brillantes para una fiesta formal, o un bolso estructurado y joyería minimalista para una cena de trabajo.

Lo interesante del estilismo de Jennifer Lopez es que demuestra cómo una misma prenda puede adquirir personalidades distintas dependiendo de las piezas con las que se combine.

El vestido negro sigue siendo una elección atemporal, pero este invierno JLo nos recuerda que un buen abrigo puede ser el verdadero protagonista de un look de fiesta.