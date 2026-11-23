Con el pelo recogido y un vestido de seda de espalda descubierta, Miley Cyrus eligió dos joyas de Chopard para casarse con Maxx Morando. La boda se celebró el sábado 21 de noviembre de 2026 en Palm Springs, California, en una ceremonia íntima junto a la piscina. Wayne Coyne, vocalista de The Flaming Lips, ofició el enlace ante familiares y amigos.

Los aretes de diamantes que Miley Cyrus llevó en su boda

Según el comunicado de Chopard, la cantante eligió unos aretes de oro blanco de 18 quilates con 4.27 quilates de diamantes de la colección Haute Joaillerie. En las imágenes de la firma, cada pieza presenta una línea fina de diamantes que termina en una piedra con forma de pera. La caída de los aretes quedaba a la vista gracias al recogido, que Miley adornó con flores.

El anillo Chopard de 6.06 quilates que Miley Cyrus lució en su boda con Maxx Morando Photographer: @josevilla

El diseño alargado también acompañaba el drapeado del vestido de Saint Laurent por Anthony Vaccarello. La seda blanca, las mangas largas y la espalda descubierta marcaban la silueta, mientras que los diamantes enmarcaban el rostro. Miley completó el conjunto con zapatos destalonados de seda blanca.

El vestido Saint Laurent que Miley Cyrus lució en su boda con Maxx Morando Photographer: @josevilla

El anillo Chopard de 6.06 quilates que completó el vestido de novia de Miley Cyrus

La segunda pieza fue un anillo de la colección L’Heure du Diamant, elaborado en oro blanco de 18 quilates y engastado con 6.06 quilates de diamantes, de acuerdo con la casa joyera. La banda ancha, cubierta por varias hileras de piedras, tenía más volumen que los aretes. Entre las dos piezas, la selección de Chopard sumó 10.33 quilates de diamantes.

El anillo Chopard de 6.06 quilates que Miley Cyrus lució en su boda con Maxx Morando Photographer: @josevilla

El anillo de compromiso de Cyrus lleva la firma de Jacquie Aiche. La diseñadora creó para la pareja una pieza con un diamante de talla cojín sobre una banda gruesa de oro amarillo de 14 quilates. Morando le pidió matrimonio durante un viaje a Japón en 2025, cuatro años después de que se conocieran en una cita a ciegas.

