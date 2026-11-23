El príncipe William tendría entre sus planes para el futuro de la monarquía británica una medida que afectaría directamente a su hermano, el príncipe Harry, y a Meghan Markle: retirarles sus títulos reales, así como los de sus hijos, Archie y Lilibet, cuando ascienda al trono. Así lo sostiene el periodista especializado en realeza Tom Sykes, en un libro de próxima publicación sobre la familia real.

De acuerdo con las versiones difundidas por medios británicos y retomadas por la prensa internacional, el heredero al trono estaría considerando una reestructuración de la institución para que los títulos de príncipe y princesa, así como el tratamiento de Alteza Real (HRH), estén vinculados al desempeño de funciones oficiales en representación de la Corona.

Meghan Markle se niega a pedir perdón a Kate Middleton Getty Images

Es importante precisar que se trata de afirmaciones atribuidas al contenido de un libro y a fuentes citadas por su autor. El Palacio de Kensington no ha confirmado que exista un plan oficial en esos términos.

¿Harry y Meghan podrían perder sus títulos reales?

Según Tom Sykes, la propuesta de William contemplaría que los miembros de la familia real que trabajen para la institución y cumplan compromisos públicos conserven los títulos y privilegios asociados a esa función.

Al parecer, la pequeña Lilibet ha heredado el gusto por la cocina. Instagram @meghan

En cambio, quienes no representen oficialmente a la Corona podrían desarrollar sus propias actividades profesionales y llevar una vida independiente, pero sin recibir los beneficios vinculados a su posición dentro de la monarquía.

La versión también señala que el príncipe Harry y Meghan Markle podrían perder sus títulos, al igual que sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet. La medida supondría un cambio importante respecto a su situación actual, pues ambos niños recibieron el tratamiento de príncipe y princesa después de que su abuelo, el rey Carlos III, ascendiera al trono en septiembre de 2022.

El uso público de esos títulos por parte de los Sussex comenzó en marzo de 2023, después del bautizo de Lilibet. Desde entonces, Archie y su hermana aparecen identificados como príncipe y princesa en la página oficial de la familia real británica.

¿Qué pasaría con los hijos del príncipe William?

Las supuestas reformas también contemplarían una diferencia entre los tres hijos de William y Kate Middleton.

De acuerdo con la información atribuida a Sykes, el príncipe George, como futuro heredero de la Corona, mantendría su posición y su papel institucional. En cambio, la princesa Charlotte y el príncipe Louis podrían tener la posibilidad de decidir si desean asumir responsabilidades oficiales dentro de la monarquía o desarrollar carreras independientes.

La decisión con los hijos de William y Kate puede ser diferente. Getty Images

Esta propuesta respondería a una visión de una familia real más reducida, en la que los títulos, las residencias y el apoyo económico estarían relacionados con el trabajo que cada integrante desempeñe para la institución.

¿William ha confirmado que quitará los títulos a Harry?

No. Hasta ahora, el príncipe de Gales no ha anunciado públicamente una decisión para retirar los títulos de su hermano, su cuñada o sus sobrinos. El Palacio de Kensington tampoco ha confirmado las afirmaciones atribuidas al libro.

Sin embargo, William sí ha hablado en distintas ocasiones sobre su intención de impulsar cambios en la monarquía cuando llegue el momento de asumir el trono. En declaraciones recogidas por la prensa británica, ha expresado su interés en modernizar la institución, sin dejar de lado las tradiciones que considera relevantes.

Harry y Meghan se apartaron de sus funciones como miembros activos de la familia real en 2020 y establecieron su residencia en Estados Unidos. Desde entonces, la relación entre los hermanos ha atravesado un distanciamiento público.

Por ahora, la posibilidad de que pierdan sus títulos permanece en el terreno de las versiones atribuidas a la próxima publicación de Tom Sykes. La eventual reestructuración de la monarquía será una decisión que, en su caso, corresponderá al futuro reinado de William.

