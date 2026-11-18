La familia real británica despide a Jessie Webb, la mujer que durante varios años estuvo al cuidado del príncipe William y el príncipe Harry, y que se convirtió en una figura importante de su infancia. La niñera falleció a los 84 años, según dio a conocer el periodista y experto en realeza Robert Jobson.

Webb llegó a la familia real a finales de la década de los ochenta, cuando William tenía alrededor de siete años y Harry apenas cuatro. Durante esa etapa, acompañó a los pequeños príncipes mientras sus padres, el entonces príncipe Carlos y la princesa Diana, cumplían con sus compromisos oficiales.

Jobson la recordó como una mujer alegre, de gran corazón y sentido común, que no tenía miedo de expresar su opinión. También destacó el cariño que ambos hermanos le tenían y la cercanía que conservó con ellos después de dejar su trabajo en la casa real.

Jessie Webb llegando a la boda del príncipe Harry y Meghan Markle el 19 de mayo de 2018 en la Capilla de St. George, en el Castillo de Windsor. Max Mumby/Indigo/Getty Images

Jessie Webb también cuidó al príncipe George

El vínculo de Jessie con William fue especialmente cercano. La niñera fue invitada a su cumpleaños número 21 y a su boda con Kate Middleton, celebrada en abril de 2011.

Uno de los gestos más significativos ocurrió en 2013, cuando, a los 71 años y después de haberse retirado, aceptó volver temporalmente para ayudar al príncipe William y a Kate con el cuidado de su primer hijo, el príncipe George. También estuvo presente en el bautizo del pequeño, celebrado ese mismo año.

Jessie Webb lleva de la mano al pequeño príncipe William en el Guards Polo Club en Windsor, Berkshire, Inglaterra, el 19 de mayo de 1990. De espaldas se puede ver también al príncipe Harry. Tim Graham/Getty Images

Su historia con la familia real trascendió así varias generaciones: de cuidar a William y Harry durante su infancia a acompañar los primeros meses de vida de George.

El antiguo chef de la princesa Diana, Darren McGrady, también le rindió homenaje al recordar una anécdota que reflejaba su carácter firme. Contó que, cuando el pequeño William pidió pizza para cenar, Jessie intervino para insistir en que los niños comieran pollo asado y verduras.

Más allá de su trabajo en el Palacio, Jessie Webb fue una presencia de confianza en la vida de los príncipes, un vínculo que permaneció a través de los años.