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La obsesión de Meghan Markle por la princesa Diana y los guiños a su estilo que no pasan desapercibidos

Desde que comenzó su relación con el príncipe Harry, Meghan Markle ha estado inevitablemente vinculada con la memoria de la princesa Diana.

Noviembre 01, 2026 • 
Melisa Velázquez
La obsesión de Meghan Markle por la princesa Diana y los guiños a su estilo que no pasan desapercibidos

La obsesión de Meghan Markle por la princesa Diana y los guiños a su estilo que no pasan desapercibidos

Getty Images

Aunque nunca tuvieron la oportunidad de conocerse, Meghan Markle ha encontrado distintas maneras de mantener presente a la princesa Diana, quien habría sido su suegra, y la moda se ha convertido en una de las más evidentes.

No se trata únicamente de llevar joyas que pertenecieron a Lady Di, pues a lo largo de los años, Meghan ha apostado por prendas, accesorios y combinaciones que recuerdan algunos de los momentos más emblemáticos del guardarropa de Lady Di, una serie de coincidencias y homenajes que no han pasado inadvertidos para los seguidores de la realeza.

Las joyas de la princesa Diana que Meghan Markle hizo parte de su estilo

Meghan Markle ha mantenido vivo el recuerdo de la princesa Diana a través de algunas de sus joyas más especiales. Entre ellas destaca el reloj Cartier Tank Française de oro, uno de los favoritos de Lady Di, que el príncipe Harry conservó tras la muerte de su madre y posteriormente regaló a su esposa. Desde entonces, la duquesa de Sussex lo ha incorporado a numerosos estilismos, tanto formales como casuales.

Entre los homenajes más especiales de Meghan destacan el anillo de aguamarina de Diana, que lució durante la recepción de su boda en 2018, y los pendientes de mariposa acompañados de un collar que pertenecieron a la princesa y que la duquesa recuperó durante su gira por Australia ese mismo año.

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La influencia de la princesa Diana en el estilo de Meghan Markle

Meghan Markle lleva el anillo aguamarina de la princesa Diana.

WPA Pool/Getty Images

La influencia de la princesa Diana en el estilo de Meghan Markle

Meghan también ha retomado uno de los accesorios favoritos de Diana: el bolso Lady Dior, cuyo nombre rinde homenaje a la princesa. En julio de 2024, la duquesa fue fotografiada con una versión negra que combinó con jeans y camisa blanca. Incluso personalizó el diseño con las iniciales DSSOS, en referencia a su título como duquesa de Sussex.

Otro ejemplo fue el conjunto de camisa blanca y jeans que llevó en su primera aparición pública con Harry en 2017, muy similar al que la princesa lució durante una visita a Bosnia en 1997.

La influencia de la princesa Diana en el estilo de Meghan Markle

La influencia de la princesa Diana en el estilo de Meghan Markle

Samir Hussein/Getty Images

También se han señalado semejanzas entre el abrigo verde de Erdem que Meghan llevó en 2020 y un diseño de Bellville Sassoon que Diana lució en 1982. Ambos compartían una silueta elegante y detalles contrastantes.

La influencia de la princesa Diana en el estilo de Meghan Markle

La influencia de la princesa Diana en el estilo de Meghan Markle

Mark Cuthbert/UK Press via Getty Images

Otro momento que llamó la atención ocurrió durante la entrevista que Meghan y Harry concedieron a Oprah Winfrey en 2021. Para la ocasión, la duquesa eligió un vestido negro de Armani con escote en V y detalles de cintura, una elección que recordó al célebre vestido negro de Christina Stambolian que Diana llevó en 1994, después de que el príncipe Carlos reconociera públicamente su infidelidad.

Las comparaciones también han surgido por su preferencia por los trajes de sastrería, los vestidos monocromáticos y las prendas de líneas depuradas, elementos que formaron parte de la evolución estilística de Diana durante sus años en la familia real.

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El estilo de Meghan Markle en 2026 que rinde homenaje a la princesa Diana

Los homenajes de Meghan a Diana continúan vigentes. En marzo de 2026, la duquesa lució nuevamente el reloj Cartier de su suegra durante una gala en Beverly Hills, combinado con un vestido azul marino de Ralph Lauren. Meses después, en agosto, volvió a recordar a la princesa al llevar unos pendientes de diamantes y zafiros que también formaron parte de su colección personal.

Estos detalles demuestran que la princesa sigue teniendo un lugar especial en la historia personal de Meghan y Harry.

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