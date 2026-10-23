“Profundamente angustiada": Meghan Markle emite comunicado sobre las graves acusaciones de su padre Thomas Markle

Meghan Markle se pronunció tras las acusaciones de posesión de pornografía infantil contra su padre, Thomas Markle Sr., de 82 años, quien habría sido denunciado por su propio hijo Thomas Markle Jr., medio hermano de la duquesa de Sussex.

De acuerdo con un reporte publicado por The Sun el jueves 22 de octubre, Thomas Jr. aseguró haber encontrado el material en la vivienda de su padre, ubicada en Cebú, Filipinas, y de acuerdo con el medio británico, tras el hallazgo, informó a las autoridades policiales y al FBI.

Meghan Markle rompe el silencio y revela que sabía de las acusaciones contra su padre desde 2018

Tras darse a conocer de manera pública las acusaciones contra su padre, Meghan decidió romper el silencio, y a través de un comunicado compartido por la revista People, se declaró consternada por la situación que ya conocía desde 2018, y expresó su apoyo a los niños afectados.

“Estoy profundamente angustiada por la noticia que ha salido a la luz en las últimas 24 horas, y mis pensamientos están con cualquier niño que haya podido resultar dañado”, dijo.

“En 2018, se envió una carta a la Policía Metropolitana y a la Realeza y Protección Especializada. Esa carta me la compartieron posteriormente. Eso hizo acusaciones preocupantes y perturbadoras contra mi padre y me dieron garantías de que estaban siendo investigadas”, continuó.

Meghan Markle rompe el silencio y revela que sabía de las acusaciones contra su padre desde 2018. Getty Images

La duquesa de Sussex también señaló que las acusaciones contra su padre, han sido uno de los motivos por los que se ha mantenido alejada de él, también con la intención de evitar que sus hijos, Archie y Lilibet, convivieran con él.

“Espero que ahora se pueda entender que, a pesar de la distorsión de ciertos medios a lo largo de los años, cualquier distancia con mi padre y mi decisión de no permitirle tener contacto con nuestros hijos fue por una sola razón: protegerlos”.

“Confiaba en que las autoridades hacían lo mismo por otras familias”, dijo en el comunicado. “Aunque la magnitud de lo que se ha descubierto ahora es más repugnante de lo que uno podría imaginar, mi más sincera esperanza es que se haga justicia plenamente y que la prioridad siga siendo la seguridad y protección de los niños inocentes”.

¿Qué encontraron en la casa de Thomas Markle, padre de Meghan Markle?

De acuerdo con The Sun, Thomas Jr. encontró material de pornografía infantil en cuatro grandes cajas que contenían miles de imágenes y videos de niñas desnudas, no mayores de 10 u 11 años, algunas manteniendo relaciones sexuales.

“Su escritorio estaba lleno de filas y filas de imágenes en miniatura que enlazaban con el abuso infantil más repugnante imaginable”, dijo Thomas Jr., según The Sun. “Lo peor de lo peor”.

Thomas Jr. aseguró haber encontrado tres fotografías de mujeres desnudas, una de las cuales, según dijo, habría sido tomada en la antigua casa de su padre en Rosarito, México, y afirmó haber hallado libros con imágenes de niñas desnudas y material que presuntamente mostraba abuso sexual infantil.

“Lo que vi me revolvió el estómago, todo esto me lo echaron encima y no sabía qué hacer”, dijo, según The Sun. “Supe enseguida que era altamente ilegal y que me llevaría a la cárcel mucho tiempo si no me deshacía de ello. Me sentí traicionado, enfadado y asqueado, y me di cuenta de que tenía que denunciarlo”.

Thomas afirma que informó del hallazgo a la Línea Directa del FBI, al Centro Nacional para Niños Explotados y Desaparecidos de EE. UU., y a la policía estatal de Pensilvania, y las investigaciones han comenzado.

El padre de Meghan Markle, Thomas Markle, niega las acusaciones en su contra. Getty Images

El padre de Meghan Markle, Thomas Markle, niega las acusaciones en su contra

El viernes 23 de octubre, Thomas Markle negó las acusaciones en su contra y declaró a The Daily Mail: “Estoy conmocionado, dolido y muy molesto porque mi hijo me esté haciendo estas acusaciones. Jamás podría hacer algo de lo que me acusa. Es lo peor que alguien podría decir de mí”.

“Esto es absurdo”, añadió, según el medio. “No son más que mentiras. Es enfermizo. No tengo idea de por qué Tom intenta destruirme con estas falsedades”.