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Carola Martínez, esposa de Checo Pérez, llega al Gran Premio de México 2026 con un vestido rojo

La esposa del piloto mexicano apostó por un elegante look rojo para acompañarlo durante una de las citas más importantes del automovilismo en nuestro país.

Octubre 31, 2026 • 
Tania Franco
Carola Martínez, esposa de Checo Pérez, llega al Gran Premio de México 2026 con un vestido rojo

Carola Martínez, esposa de Checo Pérez, llega al Gran Premio de México 2026 con un vestido rojo

Getty Images

Carola Martínez, esposa de Sergio “Checo” Pérez, hizo una elegante aparición en el Gran Premio de México 2026, celebrado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde acompañó al piloto mexicano durante el fin de semana de Fórmula 1. Para la ocasión, Carola eligió un vestido largo en un intenso tono rojo, un color asociado con la fuerza, la pasión y el triunfo, que destacó entre los looks del paddock.

El diseño, de silueta fluida y sin mangas, incorporó un escote en V y un detalle drapeado en la cintura que aportó movimiento a la pieza. Completó su estilismo con lentes de sol oscuros, sandalias y un bolso rojo a juego, manteniendo una propuesta elegante y contemporánea.

Carola Martínez acompaña a Checo Pérez en el Gran Premio de México 2026

La presencia de Carola Martínez cobra especial significado en una de las competencias más esperadas por los aficionados mexicanos, donde Checo Pérez vuelve a encontrarse con el público de su país. La pareja fue fotografiada a su llegada al paddock, con el piloto luciendo prendas de su escudería Cadillac, mientras Carola destacó con su elección monocromática.

Carola Martínez acompaña a Checo Pérez en el Gran Premio de México 2026

Carola Martínez acompaña a Checo Pérez en el Gran Premio de México 2026

Kym Illman/Getty Images

Con un look que combina sencillez y sofisticación, Carola Martínez demuestra que el rojo también puede ser protagonista fuera de la pista, convirtiéndose en una de las apuestas de estilo del Gran Premio de México 2026.

¿Qué significa vestir de rojo? El poder de un color que ha marcado la historia de la moda

El rojo ha sido, a lo largo de la historia, uno de los colores más poderosos en la vestimenta. Asociado con la pasión, la fuerza, el amor y la determinación, también ha representado riqueza, autoridad y prestigio en distintas culturas.

En la antigua Roma, ciertos tonos de rojo y púrpura estaban vinculados con el poder y el estatus social, mientras que durante el Renacimiento los textiles teñidos de rojo intenso se convirtieron en símbolos de lujo, especialmente por el costo de los pigmentos utilizados para conseguirlos.

En la moda contemporánea, el rojo conserva ese carácter expresivo. Una mujer que elige vestir de este color puede proyectar seguridad, presencia y confianza, aunque su significado siempre depende de la personalidad, el contexto y la intención de quien lo lleva.

Carola Martínez acompaña a Checo Pérez en el Gran Premio de México 2026

Carola Martínez acompaña a Checo Pérez en el Gran Premio de México 2026

Mark Thompson/Getty Images

¿Cómo se conocieron Carola Martínez y Checo Pérez? Su historia de amor

La historia de amor de Carola Martínez y Sergio “Checo” Pérez comenzó mucho antes de que se convirtieran en una de las parejas más conocidas del automovilismo mexicano. Ambos se conocieron durante su adolescencia en Guadalajara, Jalisco, aunque sus caminos se separaron cuando el piloto se mudó a Europa para continuar su carrera deportiva.

Años después, en 2017, se reencontraron en un bar de Guadalajara y comenzaron una relación sentimental. En agosto de ese mismo año anunciaron su compromiso y, en diciembre, dieron la bienvenida a su primer hijo, Sergio Jr. La pareja contrajo matrimonio el 1 de junio de 2018 en Guadalajara y, ocho años después, ha formado una familia de cuatro hijos: Sergio, Carlota, Emilio y su hija menor, nacida en 2023.

Aunque Carola mantiene un perfil discreto, ha acompañado a Checo en diferentes momentos de su trayectoria, convirtiéndose en una presencia habitual durante algunas de las competencias más importantes de Fórmula 1.

Formula 1 Checo Pérez
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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