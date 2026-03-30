Esposa de Checo Pérez acapara las miradas en el GP de Japón

Comenzaron a circulas fotos de la llegada de Carola al circuito junto a Checo Pérez, demostrando la complicidad que existe entre ambos, además de generar comentarios positivos sobre el estilo y el constante apoyo de Carola durante otro fin de semana de carrera de su esposo en su nueva etapa con Cadillac.

Durante el evento, Carola, como las parejas de otros pilotos, fue una de las más fotografiadas fuera de la pista, destacando por su presencia en el paddock y por acompañar de cerca a Pérez en cada uno de sus compromisos con la máxima categoría de automovilismo. En redes sociales, se le vio sonriente y elegante, consolidándose como un apoyo fundamental para el piloto mexicano.

Carola, originaria de Guadalajara, y conocida por mantener un perfil relativamente discreto, ha ganado notoriedad por su relación con el piloto y su presencia en eventos claves del calendario de la F1. Casados desde 2018, han formado una familia unida dentro y fuera de las pistas.

En lo deportivo, el desempeño de Checo Pérez en el GP de Japón derivó en un resultado fuera de la zona de puntos en una carrera dominada por otros competidores.