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Madrid secreto: los rincones escondidos que te harán enamorarte de la ciudad

Más allá de sus calles concurridas, Madrid esconde jardines, callejuelas históricas y pequeñas plazas donde aún se conserva el encanto de otra época.

Octubre 31, 2026 • 
Melisa Velázquez
Qué hacer en Madrid, los lugares secretos de la ciudad española que debes conocer

Qué hacer en Madrid, los lugares secretos de la ciudad española que debes conocer

Getty Images

Madrid es mucho más que la Puerta del Sol, el Palacio Real o el Museo del Prado, pues detrás de sus avenidas concurridas, sus plazas emblemáticas y sus calles llenas de historia existe otra ciudad, mucho más íntima y sorprendente, que se descubre caminando sin prisas y alejándose de las rutas turísticas habituales.

La capital española guarda jardines escondidos, pasadizos con siglos de historia, pequeñas plazas llenas de encanto y barrios donde todavía se respira ese ambiente tradicional que parece detenido en el tiempo.

Qué hacer en Madrid, los lugares secretos de la ciudad española que debes conocer

Si estás planeando una escapada o simplemente quieres conocer una faceta diferente de la capital, estos rincones secretos merecen un lugar en tu itinerario.

El Jardín del Príncipe de Anglona

En el barrio de La Latina se esconde el Jardín del Príncipe de Anglona, un pequeño oasis rodeado de muros antiguos, fuentes, árboles y caminos de ladrillo. A pocos pasos de la Plaza de la Paja, es el lugar perfecto para escapar del bullicio y disfrutar de un momento de tranquilidad.

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Qué hacer en Madrid, los lugares secretos de la ciudad española que debes conocer

Qué hacer en Madrid, los lugares secretos de la ciudad española que debes conocer

Sami Auvinen/Getty Images

La Cuesta de Moyano

Junto al Jardín Botánico y cerca del Retiro, la Cuesta de Moyano es una pintoresca calle llena de casetas de madera donde puedes encontrar libros nuevos, antiguos y de segunda mano. Su ambiente tradicional la convierte en el lugar perfecto para descubrir alguna joya literaria y llevarte un recuerdo especial de Madrid.

Pasadizo de San Ginés

A pocos pasos de la Puerta del Sol, el Pasadizo de San Ginés conserva el encanto del Madrid tradicional, donde su principal atractivo es la histórica Chocolatería San Ginés, donde puedes disfrutar de los famosos churros con chocolate en un ambiente lleno de historia y sabor castizo.

La Plaza de la Paja

En el barrio de La Latina, la Plaza de la Paja conserva el encanto del Madrid medieval entre edificios históricos, terrazas y calles empedradas. Muy cerca se encuentra la Capilla del Obispo, una joya arquitectónica que destaca por su valor histórico y artístico.

Parque de El Capricho

En el distrito de Barajas se encuentra el Parque de El Capricho, un jardín histórico del siglo XVIII que combina naturaleza y arquitectura romántica. Sus fuentes, esculturas, puentes y laberintos vegetales crean un paisaje de cuento, ideal para disfrutar de un paseo tranquilo lejos del bullicio de Madrid.

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Qué hacer en Madrid: planes y lugares imprescindibles para descubrir la ciudad

Qué hacer en Madrid: planes y lugares imprescindibles para descubrir la ciudad

Alexander Spatari/Getty Images

Barrio de las Letras

El Barrio de las Letras rinde homenaje a grandes escritores del Siglo de Oro, como Cervantes, Lope de Vega y Quevedo. Sus calles conservan citas literarias grabadas en el suelo, pequeñas plazas, comercios tradicionales y lugares históricos como la Casa Museo Lope de Vega, ideales para descubrir el lado más cultural de Madrid.

La Quinta de los Molinos

La Quinta de los Molinos es un parque histórico famoso por sus almendros, que al florecer entre el invierno y la primavera llenan sus caminos de flores blancas y rosadas. Sus estanques, construcciones antiguas y amplias zonas verdes lo convierten en un rincón ideal para disfrutar de la naturaleza y un paseo tranquilo en Madrid.

A veces, los viajes más memorables no ocurren frente a los monumentos más famosos, sino en esos lugares inesperados que aparecen cuando decides cambiar de rumbo.

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