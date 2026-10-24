Entre sus montañas nevadas, bosques y extensos valles, Nueva Zelanda fue parte de los escenarios elegidos para dar vida al mundo de Las Crónicas de Narnia, la saga cinematográfica inspirada en los libros de C. S. Lewis. Un destino que combina aventura, naturaleza y exclusividad que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan una experiencia invernal diferente.

Te contamos qué escenas grabaron de la icónica saga en Nueva Zelanda, algunos se han convertido en atractivos turísticos para los amantes del cine y la naturaleza:

1. La gran batalla entre Aslan y la Bruja Blanca

Es posible conocer el escenario de la gran batalla de Aslan de la primer película de la trilogía, mediante experiencias organizadas por Flockhill Lodge. Su guía de invierno y primavera de 2026 incluye una caminata por las formaciones rocosas donde se filmó la icónica escena.

2.. Elephant Rocks, Waitaki

Sus enormes formaciones de piedra se transformaron en el campamento donde Aslan reúne a sus seguidores y se prepara para enfrentarse a la Bruja Blanca. Pueden recorrerse a pie, se encuentran en terrenos privados con acceso permitido a visitantes, por lo que deben respetarse las indicaciones locales.

3. Cathedral Cove, Coromandel

En la segunda entrega, El príncipe Caspian, los hermanos regresan a Narnia y descubren las ruinas de Cair Paravel, el castillo donde alguna vez reinaron. Se puede visitar caminando, en kayak, mediante excursiones en barco o taxi acuático. Conviene comprobar el estado del sendero, ya que puede cerrar por condiciones meteorológicas.

Nueva Zelanda: El asombroso lugar donde se grabó Las Crónicas de Narnia, un destino invernal para 2026 Gilles Mingasson/Getty Images

Nueva Zelanda es un destino donde la fantasía y la realidad se encuentran. Sus paisajes, que dieron vida al universo de Las Crónicas de Narnia, ofrecen la oportunidad de recorrer escenarios emblemáticos del cine y disfrutar de la naturaleza en su máxima expresión. Un lugar ideal para los cinéfilos que buscan un destino único, rodeada de montañas, aventura y paisajes inolvidables.