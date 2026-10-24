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Bolso bowling: la tendencia de otoño 2026 que será tu nueva obsesión

El icónico bolso bowling regresa este otoño 2026 con una silueta renovada que fusiona nostalgia y sofisticación.

Octubre 23, 2026 • 
Paola Juárez
Bolso bowling la nueva tendencia en otoño 2026

Cortesía Bimba y Lola

Los bolsos bowling se han convertido en una declaración de estilo gracias a su característica silueta redondeada, asas cortas y una elegancia que combina lo clásico con lo desenfadado. Este diseño ha sabido reinventarse a través de las décadas sin perder su esencia.

Es así como Bimba y Lola lanza Romero, un bolso bowling, con una silueta retro, detalles sofisticados y una estética que recupera lo mejor de los 2000, el cual promete convertirse en uno de los accesorios más deseados de la temporada. Este otoño 2026, los bolsos de inspiración vintage vuelven a conquistar el stree style.

¿Cómo es ROMEO, el bolso bowling, de Bimba y Lola que marca tendencia en otoño 2026?

Esta nueva propuesta se inspira en los clásicos bolsos bowling, la cual apuesta por una silueta compacta que evoca la estética de los 2000. Su estilo espagueti aporta un aire delicado y femenino, que se complementa con los herrajes dorados que le dan un toque de versatilidad. Romero llega con una paleta de colores entre tonos clásicos como el café, rojo intenso, hasta los más inesperados como verde cactus, marfil o azul bebé.

Una propuesta que demuestra que los accesorios con personalidad no necesitan diseños extravagantes para convertirse en protagonistas.

Cómo llevar un bolso bimba y lola en tendencia 2026

Cortesía Bimba y Lola

¿Cómo combinar el bolso bowling en otoño 2026?

Gracias a su versatilidad, Romero será uno de tus bolsos bowling favoritos de la temporada, pues su silueta estructurada, pero relajada, permite que puedas combinarla en diferentes estilos sin perder protagonismo. Para un look de oficina, la versión café o marfil puede acompañar un traje de sastrería a la perfección. Pero si prefieres una apuesta más casual para tu día a día, el azul bebé aporta un contraste interesante con camisas blancas y jeans.

Si optas por el color rojo intenso, va muy bien con conjuntos monocromáticos, mientras que el verde cactus añade un acento inesperado a los tonos neutros característicos del otoño. Así que no olvides que la clave está en permitir que el bolso sea un punto focal del estilismo.

Bolso bowling: la tendencia de otoño 2026

El regreso de los bolsos retro: ¿por qué ROMEO tiene todo para conquistar la temporada?

La moda cada vez reinterpreta más sus propios códigos, y el regreso de las siluetas dosmileras es una muestra de ello; por eso lo vemos ahora por todos lados: accesorios, prendas y zapatos que evocan la época.

Lejos de pensar que estamos reproduciendo el pasado, el nuevo lanzamiento de Bimba y Lola recupera la esencia, pero con una adaptación actual, donde la personalidad y el diseño conviven en una misma pieza.

Y si algo nos ha enseñado la moda, es que los bolsos más memorables son todos aquellos que se convierten en parte de nuestra identidad.

bolsas tendencias moda Moda y estilo
Paola Juárez
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